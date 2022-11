Olivia Wilde, Mindy Kaling et Kim Kardashian font la fête à Baby2Baby

WEST HOLLYWOOD, Californie — Le glamour, l’altruisme et la dissonance cognitive étaient suspendus dans l’air.

Certaines des personnes les plus privilégiées d’Amérique, vêtues de robes et de smokings, enveloppées de diamants, sirotaient des margaritas aux fruits de la passion garnies de tranches de jalapeño maigres alors qu’elles envisageaient d’enchérir sur des articles comme un soin du visage de neuf séances, connu sous le nom de sandwich beauté, avec une valeur de 20 000 $, si vous pouvez obtenir un rendez-vous.

C’était samedi soir dernier et le gala de Baby2Baby, une organisation caritative nationale basée à Los Angeles qui fournit aux enfants et aux familles vivant dans la pauvreté des articles essentiels comme des couches, du lait maternisé, des couvertures et des berceaux, ne faisait que commencer au Pacific Design Center, un design salle d’exposition de l’industrie et espace événementiel.

Norah Weinstein et Kelly Sawyer Patricof, les PDG de Baby2Baby, organisent l’événement chaque année depuis 2012 (sauf en 2020). Il est apparu comme une version à plus petite échelle de la côte ouest du gala de la Fondation Robin Hood, rendu célèbre pour les types et les célébrités de Wall Street qui y assistent, les invités musicaux de renom qui se produisent et les millions de dollars collectés pour la cause. (Lors de son gala de mai 2022, Robin Hood a levé 126 millions de dollars pour lutter contre la pauvreté à New York.)

Alors que Robin Hood a été fondée en 1988 par des magnats masculins des fonds spéculatifs, Baby2Baby tire son argent et son cachet du savoir-faire des médias sociaux de ses partisans les plus ardents – des femmes entrepreneurs riches avec de nombreux abonnés Instagram – et des sponsors qui les aiment (être tagués par) eux.