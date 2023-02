Olivia Wilde, l’ancienne nounou de Jason Sudeikis poursuit en justice, affirmant que des conversations émotionnelles “tard dans la nuit” ont conduit à l’anxiété et au stress

Olivia Wilde et Jason Sudeikis sont poursuivis par leur ancienne nounou.

Ericka Genaro a déposé une plainte pour licenciement abusif devant la Cour supérieure de Los Angeles mardi matin, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital. La nounou a fait valoir que travailler dans le ménage au début de la séparation du couple a entraîné une anxiété « insupportable ».

Genaro a travaillé pour Sudeikis et Wilde entre 2018 et 2021. Elle était la nounou employée par l’ancien couple lors de leur séparation signalée en 2020. Après la rupture du couple, Genaro a commencé à souffrir d’anxiété et de dépression après que Wilde ait “brusquement” quitté la maison et Sudeikis a commencé à “s’appuyer” sur elle pour un soutien émotionnel.

OLIVIA WILDE, JASON SUDEIKIS CLAQUENT LES RÉCLAMATIONS “FAUSSES ET SCURRIELLES” DE L’ANCIENNE NANNY : “INCROYABLEMENT PERTURBANTES”

“L’absence soudaine de Wilde de la maison a eu une conséquence néfaste sur son état émotionnel, y compris les Sudeikis s’appuyant sur la présence du demandeur pour obtenir du soutien.”

Genaro a également affirmé que son rôle de gardienne des enfants avait “augmenté de façon exponentielle” car elle devait assumer les tâches généralement exercées par Wilde maintenant que l’actrice ne vivait pas à la maison.

À cette époque, Sudeikis “exigeait apparemment” que Genaro reste debout tard après que les enfants se soient endormis pour avoir des conversations sur sa relation avec Wilde, selon Genaro.

Sudeikis et Wilde ont finalement accepté de participer à une thérapie de groupe avec la nounou après que la nouvelle de leur séparation ait été diffusée dans les médias. Après avoir été référée à un ostéopathe par le thérapeute pour des douleurs physiques dues au stress et à l’anxiété, la nounou a été chargée d’observer trois jours de “silence radio” de Sudeikis et Wilde, selon les documents judiciaires.

Après avoir été informé des trois jours de silence par le thérapeute, Sudeikis a demandé à parler immédiatement à la nounou. Dans une tentative de suivre la recommandation de l’ostéopathe, Genaro a dit à la star de “Ted Lasso” qu’elle ne pouvait pas lui parler.

Genaro a affirmé dans les documents judiciaires que Sudeikis “l’avait licenciée sur-le-champ”.

“La demanderesse est informée et croit, et allègue là-dessus, que son licenciement était dû à son handicap d’anxiété / dépression et pour avoir demandé l’aménagement raisonnable d’un congé de trois jours pour cela”, indiquent les documents.

Genaro poursuit pour “perte de revenus, rémunération différée et autres avantages sociaux” ainsi que “intérêts avant jugement sur les salaires et avantages perdus”.

L’ancienne nounou demande également une indemnisation pour des “frais médicaux raisonnables” et des frais juridiques.

Ce n’est pas la première fois que l’ancienne nounou fait la une des journaux concernant sa relation avec Sudeikis et Wilde. Genaro a accordé une interview au Daily Mail en octobre dans laquelle elle a parlé de la séparation du couple.

L’interview a été qualifiée de “fausse et calomnieuse” par Widle et Sudeikis à l’époque.

“En tant que parents, c’est incroyablement bouleversant d’apprendre qu’une ancienne nounou de nos deux jeunes enfants choisirait de porter publiquement des accusations aussi fausses et calomnieuses à notre sujet”, a partagé l’ancien couple dans une déclaration conjointe à Fox News Digital.

“Sa campagne qui dure maintenant depuis 18 mois pour nous harceler, ainsi que nos proches, nos amis proches et nos collègues, a atteint son point culminant malheureux. Nous continuerons à nous concentrer sur l’éducation et la protection de nos enfants avec l’espoir sincère qu’elle choisira maintenant de laisser notre famille tranquille”, conclut le communiqué.

Les représentants de Sudeikis ont partagé la même déclaration lorsqu’ils ont été contactés pour commenter le nouveau procès.

Wilde et Sudeikis ont commencé à se fréquenter en 2011 et se sont fiancés en 2013. Il a été rapporté que les deux avaient mis fin à leurs fiançailles en novembre 2020. En avril 2021, Sudeikis a signifié des papiers de garde à Wilde alors qu’elle parlait sur scène au CinemaCon.

Un juge a ensuite décidé que l’État d’origine des enfants était la Californie et a rejeté la requête de Sudeikis pour garder Otis et Daisy à New York.

Suite à sa relation avec Sudeikis, Wilde était liée de manière romantique à Harry Styles. Les deux se sont rencontrés lors du tournage de “Don’t Worry Darling”. Ils auraient arrêté en novembre 2022 après près de deux ans de fréquentation.

