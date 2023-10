Olivia Wilde, l’ancienne nounou de Jason Sudeikis, accuse les stars d’essayer de la « faire taire »

La bataille juridique d’Olivia Wilde et Jason Sudeikis avec leur ancienne nounou a pris une nouvelle tournure après son procès pour licenciement abusif déposé plus tôt cette année.

En août, un juge de Los Angeles a soumis la plainte d’Ericka Genaro à l’arbitrage, une méthode alternative de résolution extrajudiciaire. Une fois la convention d’arbitrage signée, le droit à un procès devant jury est renoncé.

L’équipe juridique de Genaro a déposé une requête mardi pour faire appel de cette décision.

« Nous sommes respectueusement en désaccord avec la décision du juge de soumettre cette affaire à un arbitrage privé et recherchons tous les moyens pour faire annuler la décision et nous permettre de juger cette affaire devant un jury composé de leurs pairs », a déclaré Ron Zambrano, associé et président des litiges en matière d’emploi. chez West Coast Employment Lawyers, a déclaré dans un communiqué fourni à Fox News Digital.

« Nous pensons que le juge n’a pas appliqué les faits réels présentés au droit applicable, ce qui aurait dû conduire à conclure que l’accord était inapplicable. Les preuves sont insurmontables pour étayer nos affirmations, y compris les SMS et le témoignage selon lequel elle a été poussée à démissionner », puis il a quand même été renvoyé sommairement.

« Mme Wilde et M. Sudeikis souhaitent simplement que cette affaire soit soumise à l’arbitrage pour faire taire Mme Genaro. Nous pensons qu’ils ne devraient pas bénéficier d’un traitement spécial simplement parce qu’ils sont des célébrités et qu’ils devraient devoir faire face à leur accusateur devant le tribunal. »

Les représentants de Sudeikis n’ont fait aucun commentaire pour Fox News Digital. Les représentants de Wilde n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Genaro a déposé une plainte plus tôt cette année, affirmant qu’elle avait travaillé pour l’ancien couple pendant trois ans et qu’elle était employée par le couple lors de leur séparation en 2020.

Wilde, 39 ans, et Sudeikis, 48 ​​ans, se sont fiancés en 2013 après leur première rencontre en 2011. Ils ont deux enfants ensemble et ont fini par se marier. leur romance de neuf ans en novembre 2020.

Dans son procès, Genaro a affirmé qu’elle avait commencé à souffrir d’anxiété et de dépression lorsque Wilde avait « brusquement » quitté la maison familiale et que Sudeikis avait commencé à « s’appuyer » sur elle pour obtenir un soutien émotionnel.

Après la rupture du couple, Wilde a commencé à sortir avec le musicien Harry Styles, qu’elle a rencontré sur le tournage de son deuxième projet de réalisateur, « Ne t’inquiète pas, chérie. »

« L’absence soudaine de Wilde de la maison a eu une conséquence négative sur son état émotionnel, Sudeikis s’appuyant notamment sur la présence du plaignant pour obtenir du soutien », indiquent les documents. Genaro a déclaré que Sudeikis « exigerait apparemment » qu’elle veille tard et parle de sa relation ratée avec Wilde.

Genaro a affirmé avoir accepté de participer à une thérapie de groupe avec Wilde et Sudeikis après que la nouvelle de leur séparation ait été diffusée dans les médias et a été chargée d’observer trois jours de « silence radio » de la part du couple dans le cadre de son propre traitement de la douleur physique due au stress et à l’anxiété. , selon des documents.

Après avoir été informé des trois jours de silence par le thérapeute, Sudeikis a demandé à parler immédiatement avec Genaro. Pour tenter de suivre la recommandation de l’ostéopathe, Genaro a déclaré au La star de « Ted Lasso » elle ne pouvait pas lui parler.

Elle a affirmé dans des documents judiciaires que Sudeikis « l’avait licenciée sur-le-champ ».

Elle réclamait « une perte de revenus, une indemnisation différée et d’autres avantages sociaux », en plus des « intérêts avant jugement sur la perte de salaire et d’avantages sociaux » et une indemnisation pour « frais médicaux raisonnables ».

