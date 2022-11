Olivia Wilde impressionne en robe à bretelles au gala LACMA Art + Film 2022: Photos – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Olivia Wilde, 38 ans, avait l’air éblouissant au gala LACMA Art + Film 2022 samedi. L’actrice s’est présentée à l’événement de Los Angeles, en Californie, dans une robe à enfiler argentée et violette scintillante ornée de motifs en zigzag et a posé sur le tapis rouge. Elle a associé le look épique avec des gants en PVC rouges et des talons à lanières rouges alors que ses longs cheveux ondulés étaient baissés.

Son maquillage était naturel et minimal. Il comprenait un fard à paupières qui correspondait à son look et faisait ressortir ses yeux bleus. Elle a également accessoirisé de petites boucles d’oreilles pendantes simples et élégantes.

L’apparition d’Olivia au gala est survenue le même jour que son petit ami Styles Harry, 28 ans, a annoncé le report de trois de ses concerts à Los Angeles après avoir attrapé la grippe. Il a profité de son histoire Instagram pour s’excuser auprès de ses fans et révéler les nouvelles dates de maquillage en janvier 2023. Il a également révélé qu’il avait consulté un médecin et que son emploi du temps reprendrait comme prévu le 9 novembre.

Quand Harry ne se concentre pas sur sa tournée, il est le “rock” d’Olivia dans les moments difficiles, selon une source. L’ancien MD de la maison La star a récemment dû faire face et nier les allégations concernant sa fin et celle de son ex-fiancé Jason Sudeikis‘ relation entre l’ancienne nounou de leurs enfants et l’ancien Une direction membre, avec qui elle sort depuis janvier 2021 environ, a été là pour elle à chaque étape du chemin. “Aussi difficile que cela ait été, Olivia est dans un bon espace de tête et prend tout cela dans la foulée et une grande partie de ce qui la fait traverser est Harry, il a été un rocher total pour elle”, a déclaré EXCLUSIVEMENT la source HollywoodLa Vie.

“Elle est tellement reconnaissante de l’avoir avec elle à Los Angeles en ce moment”, ont-ils poursuivi. “Pouvoir passer des journées un peu normales ensemble et avoir un peu de routine a été merveilleux et cela a vraiment aidé Olivia à exclure le bruit de tout le drame.”