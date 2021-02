Olivia Wilde félicite Harry Styles pour avoir permis «à une femme de détenir la vedette» | Actualités Ents & Arts

La réalisatrice Olivia Wilde a salué «l’humilité et la grâce» d’Harry Styles pour avoir joué un rôle de soutien dans son film dirigé par une femme, Don’t Worry Darling.

La star a publié un hommage à l’ancien Une direction chanteuse au milieu des rumeurs sur les réseaux sociaux et des spéculations des tabloïds selon lesquelles ils sont en couple.

Don’t Worry Darling est un thriller psychologique mettant en vedette l’actrice britannique et nominée aux Oscars Florence Pugh dans le rôle principal en tant que femme au foyer malheureuse dont le mari recèle un sombre secret.

Maintenant que la production est terminée, Wilde, 36 ans, a partagé ses réflexions sur son travail avec une femme de 27 ans modes, disant que la plupart des acteurs ne veulent pas céder la place aux stars féminines.

Publication d’une photo en noir et blanc du chanteur sur Instagram, elle a écrit: « Fait peu connu: la plupart des acteurs masculins ne veulent pas jouer de second rôle dans des films dirigés par des femmes.

«L’industrie les a amenés à croire que cela réduisait leur pouvoir (c’est-à-dire leur valeur financière) d’accepter ces rôles, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il est si difficile d’obtenir du financement pour des films axés sur des histoires féminines.

« Pas de blague, il est difficile de trouver des acteurs qui reconnaissent pourquoi cela pourrait valoir la peine de permettre à une femme de tenir la vedette. »

Wilde a déclaré que Styles avait savouré l’opportunité « de permettre au brillant » Pugh de prendre le devant de la scène, et « a imprégné chaque scène d’un sens nuancé de l’humanité ».

Elle a ajouté: « Il n’était pas obligé de rejoindre notre cirque, mais il a sauté à bord avec humilité et grâce, et nous a époustouflés chaque jour avec son talent, sa chaleur et sa capacité à reculer. »

Les acteurs et l’équipe de Don’t Worry Darling ont également posé pour une photo ensemble pour célébrer la fin de la production.

Posté sur Instagram par l’humoriste et acteur Asif Ali, qui joue également dans le film, il a montré Styles avec son bras autour de Wilde.

Pendant ce temps, Pugh a publié plusieurs photos rendant hommage à l’équipe qui a aidé à faire fonctionner la production malgré COVID-19[feminine restrictions.

Don’t Worry Darling est le deuxième grand rôle de Styles à Hollywood, après avoir joué dans Dunkerque de Christopher Nolan en 2017.

Wilde, une actrice connue pour la série télévisée House et des films dont TRON et Richard Jewell, a récemment passé derrière la caméra pour ses débuts en tant que réalisatrice Booksmart, sorti en 2019.

Elle était fiancée à l’acteur et comédien Jason Sudeikis, avec qui elle a deux enfants, mais leur rupture après presque 10 ans a été signalé en 2020.