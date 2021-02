Olivia Wilde fait l’éloge de l’humilité et de la grâce de Harry Styles des semaines après la surface des rumeurs de romance

Olivia Wilde exprime sa gratitude pour Harry Styles, qui a embrassé un rôle de soutien dans son prochain film «Don’t Worry Darling».

Dans une publication sur Instagram lundi, la réalisatrice a félicité Styles pour avoir rejoint avec enthousiasme le casting de son thriller psychologique, tout en laissant sa co-star Florence Pugh tenir les projecteurs. La publication de Wilde marque également la première fois qu’elle commente publiquement les styles depuis que des rumeurs ont commencé à circuler plus tôt cette année selon lesquelles les deux sont un couple.

« Fait peu connu: la plupart des acteurs masculins ne veulent pas jouer de second rôle dans des films dirigés par des femmes », a écrit Wilde, 36 ans, sous-titrant une photo en noir et blanc de Styles, 27 ans. « L’industrie les a incités à croire cela diminue leur pouvoir (c’est-à-dire leur valeur financière) d’accepter ces rôles, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il est si difficile d’obtenir du financement pour des films axés sur des histoires féminines. «

En conséquence, Wilde a ajouté, « il est difficile de trouver des acteurs qui reconnaissent pourquoi cela pourrait valoir la peine de permettre à une femme de détenir les projecteurs ». Mais selon le directeur de « Booksmart », Styles était heureux de laisser Pugh briller.

« Non seulement il a savouré l’opportunité de permettre au brillant @florencepugh de tenir le devant de la scène en tant que notre ‘Alice’, mais il a imprégné chaque scène d’un sens nuancé d’humanité, » continua-t-elle. « Il n’a pas eu à rejoindre notre cirque, mais il a sauté à bord avec humilité et grâce, et nous a époustouflés chaque jour avec son talent, sa chaleur et sa capacité à reculer. »

« Don’t Worry, Darling », marque la première fois que Styles et Wilde travaillent ensemble sur un projet. En septembre, Entertainment Weekly a rapporté que Styles avait remplacé Shia LaBeouf dans le film, après que LaBeouf eut abandonné en raison de conflits d’horaire.

Début janvier, des photos et des vidéos de tabloïd ont fait surface montrant Wilde et Styles se tenant la main alors qu’ils assistaient au mariage du manager de Styles, Jeffrey Azoff, en Californie. Ni Styles ni Wilde n’ont commenté publiquement la nature de leur relation, et leurs représentants n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de USA TODAY.

Wilde était auparavant fiancé à l’acteur Jason Sudeikis pendant sept ans, avant que People and Entertainment Tonight ne rapporte en novembre qu’ils s’étaient séparés. Ils partagent deux enfants: son fils Otis, 6 ans, et sa fille Daisy, 4 ans.

Dimanche, le réalisateur a également salué le « talentueux et courageux » Pugh, écrivant sur Instagram que travailler avec la star de « Little Women » est « le rêve de tout réalisateur ».

« Je vous serai toujours reconnaissante, Flo, » ajouta-t-elle. « Ce fut un honneur d’être votre capitaine. J’ai hâte que le monde entier voie le travail étonnant que vous avez mis dans ce film. »

Un autre post Instagram de Wilde dimanche semblait indiquer que la production du film était terminée.

«Nous l’avons fait», a-t-elle écrit. « Ce n’était pas facile. Mais nous (jurons) avons fait la fichue chose. »

