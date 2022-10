Olivia Wilde et Jason Sudeikis dénoncent les affirmations “fausses et calomnieuses” de l’ancienne nounou: “Incroyablement bouleversant”

Jason Sudeikis et Olivia Wilde s’unissent pour contester les affirmations de leur ancienne nounou concernant les détails entourant leur séparation.

“En tant que parents, c’est incroyablement bouleversant d’apprendre qu’une ancienne nounou de nos deux jeunes enfants choisirait de porter publiquement des accusations aussi fausses et calomnieuses à notre sujet”, a partagé le couple dans une déclaration conjointe à Fox News Digital.

“Sa campagne de harcèlement qui dure maintenant depuis 18 mois contre nous, ainsi que nos proches, amis proches et collègues, a atteint son point culminant malheureux. Nous continuerons à nous concentrer sur l’éducation et la protection de nos enfants avec l’espoir sincère qu’elle choisira maintenant de partir. notre famille seule », conclut le communiqué.

L’ancien couple est parent d’Otis, 8 ans, et de Daisy, 6 ans.

OLIVIA WILDE SLAMS L’HYPOTHÈSE QU’ELLE A “ABANDONNÉ” SES ENFANTS AVEC L’EX JASON SUDEIKIS

La déclaration de Wilde et Sudeikis intervient après que l’ancienne nounou de l’ex-couple a donné une interview, dans laquelle elle alléguait que Sudeikis avait découvert que Wilde était en couple avec Harry Styles après avoir découvert des e-mails sur une Apple Watch, et que la star de “Ted Lasso” était tellement bouleversé par la relation qu’il s’est allongé sous la voiture de Wilde pour l’empêcher d’aller rendre visite à Styles.

“Le lundi matin [of] Le 9 novembre, quand je suis revenu d’un week-end de congé, [Jason] pleurait beaucoup, pleurait et pleurait. Je ne savais pas du tout ce qui s’était passé”, a déclaré la nounou, qui a choisi de rester anonyme, au Courrier quotidien.

OLIVIA WILDE S’OUVRE SUR HARRY STYLES ROMANCE: “JE SUIS PLUS HEUREUX QUE J’AI JAMAIS ÉTÉ”

“Après que j’aie préparé les enfants, Jason est monté à l’étage et prenait un café. Il pleurait et était en désordre en disant : “Elle nous a quittés. Elle nous a quittés !””

La nounou a également affirmé que Sudeikis avait interdit à tout membre du personnel de jouer de la musique de Styles chez eux. Elle aurait travaillé pour la famille pendant plus de trois ans.

La soignante anonyme a également affirmé que Sudeikis l’avait licenciée en février 2021, mais un représentant de Wilde a déclaré au point de vente qu’elle avait choisi de démissionner et n’avait pas été licenciée.

“J’ai de la sympathie pour Jason parce que je vivais avec lui et que je le voyais tous les jours et nous avons passé beaucoup de bons moments. Mais les mauvais moments étaient vraiment mauvais”, a déclaré la nounou au point de vente.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je ressens pour Jason parce qu’il voulait vraiment que les choses fonctionnent, il a essayé. Il a tout quitté pour suivre une thérapie et essayer plus fort de faire mieux et cela n’a pas fonctionné”, a-t-elle déclaré.

Wilde et Sudeikis ont annoncé leurs fiançailles en 2013 après leur première rencontre en 2011. Ils ont mis fin à leur romance de neuf ans en novembre 2020.

En avril, Wilde s’est vu remettre publiquement des documents de garde alors qu’elle parlait devant plus de 4 000 professionnels de l’industrie cinématographique à CinemaCon de son nouveau film, “Don’t Worry Darling”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Malgré l’affichage public des documents, la requête de Sudeikis pour garder les enfants à New York a été rejetée en août lorsqu’un juge a décrété que l’État d’origine des enfants était la Californie. Le dossier aurait été signé le 5 août.

Wilde a commencé à sortir avec l’idole “One Direction” après s’être rencontré sur le tournage de “Don’t Worry Darling” en 2020. Les deux se sont rapprochés après avoir travaillé sur le projet et ont rendu public leur romance en janvier 2021, lorsqu’ils ont assisté au manager de Styles. Le mariage de Jeff Azoff ensemble.