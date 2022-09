Olivia Wilde et Harry Styles débarquent en Italie alors que Florence Pugh abandonne la presse du festival du film “Don’t Worry Darling”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Olivia Wilde a atterri en Italie dimanche séparément de son petit ami Harry Styles avant la première du film “Don’t Worry Darling” au Festival du film de Venise lundi soir, où Florence Pugh ne sera pas présente pour la conférence de presse après la projection.

Wilde, qui marque sa deuxième fois dans le fauteuil du réalisateur avec le nouveau thriller, semblait être de bonne humeur lorsqu’elle a atterri à l’aéroport italien vêtue d’un costume de couleur crème.

L’ancien chanteur de One Direction, qui incarne Jack dans le prochain film, portait également son meilleur ensemble de vol et arborait un blazer marron avant de monter à bord d’un bateau pour l’emmener à son hôtel en attendant la sortie très attendue du film.

Pugh, bien qu’une star du drame à venir, “limite ses activités promotionnelles au festival” et ne participera pas à la conférence de presse après la première, ont confirmé les représentants du festival à Variety.

Les représentants de Pugh et le Festival du film de Venise n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News Digital.

On ne sait pas si Wilde et Styles, qui se fréquentent depuis plus d’un an après avoir rendu public leur relation tout en se tenant la main lors du mariage de son agent en janvier 2021, fouleront ensemble le tapis rouge lundi soir lors de l’événement cinématographique estimé.

Le couple discret n’a pas été photographié ensemble à l’aéroport. Le réalisateur de “Booksmart”, qui était auparavant dans une relation à long terme avec Jason Sudeikis, s’est arrêté pour signer des autographes pour les fans en attente après son arrivée en Italie.

Styles a montré son sens du design en portant un gilet boutonné Gucci vert forêt recouvert du motif monogramme signature de la marque en rose fluo assorti à son manteau.

Il transportait quelques bagages à imprimé léopard et portait des lunettes de soleil surdimensionnées en plus d’un masque facial.

Pugh serait présent pour la première du tapis rouge lundi soir, mais “ne participera pas à la conférence de presse du film”, qui est également prévue demain.

On ne sait pas pourquoi Pugh ne sera pas disponible pour discuter de son rôle dans le film, mais Wilde a récemment discuté d’une controverse majeure concernant le licenciement de Shia LaBeouf, qui avait initialement été choisi pour Jack.

“Son processus n’était pas propice à la philosophie que j’exige dans mes productions”, a-t-elle déclaré à Variety. “Il a un processus qui, à certains égards, semble nécessiter une énergie combative, et je ne pense pas personnellement que cela soit propice aux meilleures performances.

“Je crois que créer un environnement sûr et de confiance est le meilleur moyen d’amener les gens à faire de leur mieux. En fin de compte, ma responsabilité est envers la production et les acteurs de les protéger. C’était mon travail.”

LaBeouf aurait eu des conflits d’horaire, mais un procès intenté en décembre 2020 par son ex-petite amie, FKA Twigs, a fait état de violences physiques, mentales et émotionnelles. La poursuite est en cours et prévue pour un procès en avril 2023.

“Beaucoup de choses ont été révélées après cet événement qui m’ont vraiment troublé, en termes de comportement… Particulièrement avec un film comme celui-ci, je savais que j’allais demander à Florence d’être dans des situations très vulnérables, et ma priorité était de la rendre se sentir en sécurité et la faire se sentir soutenue”, a déclaré Wilde.

LaBeouf a récemment répondu aux allégations selon lesquelles il avait été renvoyé de “Ne t’inquiète pas chérie” dans une lettre ouverte au réalisateur Wilde, et a admis qu’il était maintenant sobre depuis 627 jours. Le procès de FKA Twigs a été déposé à Los Angeles le 11 décembre 2020, trois jours après avoir commencé son parcours de sobriété.

“J’ai une petite fille, Isabel ; elle a cinq mois et commence tout juste à développer la dernière moitié de son rire ; c’est INCROYABLE. Mia, ma femme et moi nous sommes retrouvés et cheminons vers une famille saine avec amour et respect mutuel”, a-t-il écrit.

“Mes échecs avec Twigs sont fondamentaux et réels, mais ils ne sont pas le récit qui a été présenté. Il y a un moment et un endroit pour faire face à de telles choses, et j’essaie de naviguer dans une situation nuancée avec respect pour elle et la vérité , d’où mon silence. Mais cette situation avec votre film et mon “licenciement” n’aura jamais de date d’audience avec laquelle traiter les faits. Si les mensonges sont assez répétés dans le public, ils deviennent la vérité. Et donc, c’est d’autant plus plus difficile pour moi de ramper hors du trou que j’ai creusé avec mes comportements, pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille.”

Il a ajouté: “M’avoir viré n’a jamais eu lieu, Olivia. Et même si je comprends parfaitement l’attrait de pousser cette histoire en raison du paysage social actuel, la monnaie sociale que cela apporte. Ce n’est pas la vérité. Je demande donc humblement, en tant que personne soucieuse de faire les choses correctement, que vous corrigiez le récit du mieux que vous pouvez. J’espère que rien de tout cela ne vous affectera négativement et que votre film réussira de toutes les manières que vous souhaitez qu’il soit.

LaBeouf, pour sa part, est à Venise pour la première de son dernier film, “Padre Pio”, et a également récemment signé pour jouer dans un nouveau film de Francis Ford Coppola avec Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight et Laurence Fishburne, intitulé “Mégalopolis”.