Olivia Wilde époustouflante en robe argentée au gala du musée de l’Académie – Hollywood Life

Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

Olivia Wilde, 38 ans, a brillé sur le tapis du deuxième gala annuel du musée de l’Académie à l’Académie du cinéma samedi soir. L’actrice a assisté à l’événement de Los Angeles, en Californie, dans une robe argentée scintillante à cristaux transparents avec un bas à plumes rose clair et a posé pour des photos avec un sourire confiant. Elle avait les cheveux longs détachés alors qu’elle affichait la tenue à manches longues de son choix et portait un maquillage minimal d’apparence naturelle.

En plus d’Olivia, il y avait beaucoup d’autres stars à l’événement populaire. Ils ont inclus Taylor Russel et Diana Silvers, qui portait également des robes épiques. L’ensemble noir de Taylor comprenait une section ouverte sur les côtés et le dos et elle l’a associé à des gants tandis que Diana portait un long choix noir qui comprenait des sections ouvertes sur le côté et le dos ainsi qu’une ceinture blanche autour de sa taille.

La dernière apparition d’Olivia survient après qu’une source nous a dit que son petit ami Styles Harry, aide ses enfants, Otis8 et Marguerite6 ans, qu’elle partage avec son ex Jason Sudeikis, préparez-vous pour Halloween. “Harry s’entend très bien avec les enfants d’Olivia et ils l’aiment beaucoup”, a déclaré EXCLUSIVEMENT la source HollywoodLa Vie. “Aussi mature qu’Harry soit pour son âge, c’est aussi un enfant dans l’âme, surtout quand il s’agit d’Halloween. Il s’est totalement investi pour aider Otis et Daisy avec leurs costumes d’Halloween et il leur a déjà acheté un tas de trucs.

Avant qu’Olivia et Harry ne commencent à se préparer pour Halloween, les tourtereaux étaient occupés à promouvoir le film d’Olivia, Ne t’inquiète pas chérie, dans lequel Harry joue. Des premières dans les festivals de cinéma aux interviews dans les talk-shows, cela a été tout un programme pour les deux. Harry a également été en tournée devant des foules massives tous les soirs et une autre source nous a dit que lorsque le couple sortira des projecteurs, ils ont hâte d’avoir une “routine normale” ensemble.

“Olivia et Harry ont hâte de passer du bon temps à LA ensemble quand il y fera sa course [at the Forum Oct. 23 – Nov. 15] parce qu’ils pourront avoir un peu une routine normale », a partagé EXCLUSIVEMENT la source. “Après tant de temps sur la route, c’est une belle pause.”