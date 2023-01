Olivia Wilde en combinaison noire au gymnase: photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : RIWE / BACKGRID

Olivia Wilde semblait heureuse et en bonne santé en quittant le gymnase un jour après une réunion avec son ex Jason Sudeikis. L’actrice / réalisatrice, 38 ans, a été vue en train de porter un body noir pour son entraînement à Los Angeles le dimanche 28 janvier. accélérer.

Moins de 24 heures auparavant, Olivia et Jason, qui se sont séparés en 2020 après une histoire d’amour de dix ans, ont choqué les fans lorsqu’ils ont été aperçus en train de se serrer dans leurs bras. Le couple semblait en termes très amicaux alors qu’ils discutaient sur un trottoir à Los Angeles le vendredi 28 janvier, comme le montrent les photos fournies par TMZ. Une source du point de vente a déclaré que le couple avait été en réunion ensemble avant de se voir joyeusement.

Les clichés ont certainement fait sourciller le duo, qui partage son fils Otis8 ans et sa fille Marguerite, 6 ans, ont connu une période assez tumultueuse ces derniers temps. Alors que tout était relativement calme après qu’ils se soient séparés pour la première fois il y a trois ans, la spéculation sur le mauvais sang a commencé après qu’Olivia s’est vu signifier des papiers de garde au nom de Jason alors qu’elle était sur scène au CinemaCon en avril 2022. Jason a nié en avoir eu connaissance, tandis qu’Olivia l’a appelé un “mouvement vicieux”.

Au moment où le drame papier sur la garde à vue a explosé, Olivia était déjà plongée dans sa romance avec Styles Harry. Le couple s’était rencontré et avait commencé à se fréquenter pendant le tournage du scandale Ne t’inquiète pas chérie. Avec les licenciements des acteurs, les querelles et Spitgate faisant les gros titres du film, Olivia n’a pas pu échapper à l’examen minutieux de sa nouvelle romance très médiatisée.

En plus de cela, l’ancienne nounou d’Olivia et Jason est sortie avec de prétendues bombes à propos de leur relation. Selon la nounou, Olivia avait une fois fait une salade à Harry, ce qui a tellement bouleversé Jason qu’il s’est jeté sous la voiture d’Olivia. Dans une rare démonstration d’unité, Olivia et Jason ont nié les rumeurs ensemble. “En tant que parents, il est incroyablement bouleversant d’apprendre qu’une ancienne nounou de nos deux jeunes enfants choisirait de porter publiquement des accusations aussi fausses et calomnieuses à notre sujet”, ont-ils écrit dans un communiqué remis à HollywoodLa Vie.

Avec la récente réunion des câlins et la rupture d’Olivia avec Harry, il est apparu que les A-listers étaient prêts à aller de l’avant avec leur relation de coparentalité. Bravo à Olivia et Jason !

