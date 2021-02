Olivia Wilde n’a pas pu s’empêcher de jaillir sur son petit ami supposé Harry Styles dans sa dernière offre Instagram.

L’actrice, 36 ans, a travaillé avec l’ancienne star de One Direction, 27 ans, sur le prochain film Don’t Worry Darling – qui a terminé le tournage à Los Angeles aujourd’hui.

La star hollywoodienne devenue réalisatrice a partagé son admiration pour la chanteuse en tête des charts alors qu’elle se rendait sur Instagram lundi.

Le nom d’OC complimentait le « talent » d’Harry ainsi que « l’humilité » et la « grâce » alors qu’elle rédigeait un long message félicitant le hitmaker pour la façon dont il a abordé son rôle en tant que rôle de soutien dans le prochain blockbuster dirigé par des femmes.

Olivia a écrit: « Fait peu connu: la plupart des acteurs masculins ne veulent pas jouer de second rôle dans des films dirigés par des femmes.

« L’industrie les a amenés à croire que cela diminue leur pouvoir (c’est-à-dire leur valeur financière) d’accepter ces rôles, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il est si difficile d’obtenir du financement pour des films axés sur des histoires féminines.

« Pas de blague, il est difficile de trouver des acteurs qui reconnaissent pourquoi cela pourrait valoir la peine de permettre à une femme de tenir la vedette. »

Partageant un cliché d’Harry aussi beau que jamais, elle continua: « Entrez: @harrystyles, notre » Jack « .

« Non seulement il a savouré l’opportunité de permettre au brillant @florencepugh de tenir le devant de la scène en tant que notre » Alice « , mais il a imprégné chaque scène d’un sens nuancé d’humanité. »

La star du showbiz a ajouté: « Il n’a pas eu à rejoindre notre cirque, mais il a sauté à bord avec humilité et grâce, et nous a époustouflés chaque jour avec son talent, sa chaleur et sa capacité à reculer. #Dontworrydarling. »







(Image: Getty Images pour le Festival international du film de Palm Springs)



La star britannique a été félicitée par les célèbres copains d’Olivia dans les commentaires, avec une personne disant: « Voici à un homme moderne », avec un emoji de trophée.

Olivia est la réalisatrice de Harry dans le film, qui aurait suscité une connexion romantique entre les deux.

Les détails de leur romance apparemment passionnée ont commencé à fuir, des sources proches du couple révélant tout.

Une source a déclaré à People: « [Olivia and Harry] semblent très sérieux », ajoutant que le couple« passe tout son temps ensemble ».

La source a ajouté: « Elle est également très heureuse avec Harry. »







(Image: Getty Images pour Bauer Media)



On dit qu’Olivia et Harry se sont rapprochés l’automne dernier lorsque le tournage de Don’t Worry Darling a commencé.

Le mois dernier, des photos ont émergé du couple entrant ensemble dans une maison de Los Angeles.

Quelques jours plus tard, ils ont été vus main dans la main en train d’assister à un mariage en Californie.

Olivia était auparavant en couple avec l’acteur et comédien de 45 ans Jason Sudeikis.

Le couple avait commencé à sortir ensemble en 2011 et s’était fiancé en 2013 – mais ils ne se sont jamais mariés.







(Image: alicomédie / Instagram)



Ils ont un fils nommé Otis, né en avril 2014, et une fille nommée Daisy, née en octobre 2016.

Cependant, le couple s’est séparé en 2020 – et a annoncé leur rupture en novembre de cette année-là, déclarant qu’ils s’étaient séparés au début de l’année.

Jason aurait été «dévasté» par la nouvelle qu’Olivia avait passé avec le chanteur britannique Harry.

Une source a déclaré au Daily Star le mois dernier: « La nouvelle de la rupture d’Olivia avec son fiancé Jason est arrivée il y a seulement quelques semaines.

« Des sources nous ont dit qu’il était dévasté et qu’il était aveugle. »

