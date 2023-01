Olivia Wilde continue sa sortie avec les enfants Otis et Daisy : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Olivia Wilde38 ans, a passé du bon temps avec ses deux adorables enfants, Otis8 et Marguerite6, juste un mois après qu’elle et Styles Harry appelé il quitte. L’actrice, qui partage son fils et sa fille avec son ex Jason Sudeikis, habillé avec désinvolture d’un sweat Mickey Mouse blanc, d’un jean et de baskets jaunes et rouges lors de la sortie. Elle a également ajouté des lunettes de soleil, une casquette de baseball verte et avait les cheveux tressés alors qu’elle tenait un sac fourre-tout.

Plus à propos Olivia Wilde

Le petit Otis tenait une guitare acoustique alors qu’ils sortaient tous ensemble et portaient un t-shirt graphique noir à manches longues, un pantalon de survêtement vert foncé, des chaussettes bleues et des baskets noires et blanches. Daisy a montré un haut blanc sous un haut zippé gris ouvert de style Sherpa, un pantalon blanc et des baskets noires, grises et roses. La mignonne avait également les cheveux lâchés et portait un sac à main sur une épaule.

La dernière sortie en famille d’Olivia survient après qu’une source a déclaré que sa rupture avec Harry n’était que temporaire et a affirmé “aucun ne dira que c’est fini” pour de bon. “Harry ne dira pas qu’ils ont rompu – juste qu’ils font une pause et mettent leur relation en pause”, a déclaré la source. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en novembre. “Personne ne pense qu’ils reprendront la relation après sa tournée, mais Harry dit qu’il ne sait pas ce que l’avenir lui réserve.”

Le 15 novembre, Olivia a été aperçue au spectacle de Harry à Los Angeles, en Californie, pour son L’amour en tournée et avait amené Otis et Daisy. Ils dansaient dans la foule et avaient l’air plus heureux que jamais, tant de gens étaient confus quand seulement trois jours plus tard, leur séparation a été rendue publique pour la première fois. “Amener ses enfants voir sa performance ne leur était pas étranger parce que leurs enfants adorent Harry, et il les voulait là-bas”, a expliqué sa source.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





“Quand Olivia a amené les enfants à son concert, ils avaient déjà discuté de leurs projets”, ont-ils ajouté. “Ils en parlent depuis un certain temps. Mais il ne dira pas que c’est fini et elle non plus. Rien n’a changé entre le moment où elle a amené les enfants au concert et le moment où il est devenu connu du public. Les enfants adorent Harry et Harry les adore.

Lien connexe Lié: Le petit ami d’Olivia Wilde: tout ce qu’il faut savoir sur l’ex Harry Styles et l’ex Jason Sudeikis

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.