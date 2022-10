Olivia Wilde claque l’hypothèse qu’elle a “abandonné” ses enfants avec son ex Jason Sudeikis

Olivia Wilde affirme que les gens « supposent » qu’elle a « abandonné » ses enfants, chaque fois qu’elle est photographiée sans eux.

Wilde, 38 ans, est régulièrement photographiée, surtout après le drame de son dernier film “Don’t Worry Darling”.

L’actrice et réalisatrice partage la garde de ses deux enfants avec son ex Jason Sudeikis.

“Si je ne suis pas photographié avec mes enfants, les gens supposent que je les ai abandonnés, comme si mes enfants étaient juste quelque part dans une voiture chaude sans moi”, a déclaré Wilde au magazine Elle dans le numéro de couverture de novembre publié jeudi. “La suggestion est que j’ai abandonné mon rôle de mère.”

Cependant, Wilde a souligné qu’elle tenait à ne pas faire photographier ses enfants.

“Vous savez pourquoi vous ne me voyez pas avec mes enfants ? Parce que je ne les laisse pas se faire photographier”, a-t-elle expliqué. “Savez-vous jusqu’où je vais pour empêcher mes enfants d’être vus par vous ?”

Ce n’est pas la première fois que Wilde exprime sa frustration face aux gens qui critiquent sa parentalité.

“Quand les gens ne me voient pas avec mes enfants, c’est toujours” Comment ose-t-elle “”, a déclaré le directeur de Booksmart à Variety dans une récente interview.

“Je n’ai jamais vu personne dire ça à propos d’un mec”, a-t-elle ajouté. “Et s’il est avec son enfant, c’est un putain de héros.”

Wilde a même pris beaucoup de temps de travail pour être présente avec ses enfants.

“Il était temps pour moi de faire une pause et de me consacrer aux enfants quand je les aurai”, a-t-elle expliqué. “Cette année a été le moment pour moi d’être une mère au foyer. Ce n’était pas l’année pour moi d’être sur un plateau, qui est totalement englobant.”

Wilde et Sudeikis ont accueilli leur premier enfant, Otis, en 2014, un an après s’être fiancés. Deux ans plus tard, le couple a accueilli leur fille, Daisy.

Le couple a commencé une relation amoureuse en 2011. Sudeikis a proposé à Wilde en 2013, mais les deux n’ont jamais officiellement noué le nœud. On ne sait pas quand Sudeikis et Wilde ont annulé la relation, mais ils l’ont publiquement confirmé en novembre 2020.

Sudeikis a parlé publiquement de leur séparation pour la première fois lors d’une interview avec GQ en juillet 2021.

“Je comprendrai mieux pourquoi dans un an, et encore mieux un sur deux, et encore plus un sur cinq, et ça passera d’être, vous savez, un livre de ma vie à devenir un chapitre à un paragraphe à une ligne à un mot à un griffonnage », a-t-il déclaré.

Depuis la fin de leur relation, Wilde entretient une relation amoureuse avec Harry Wilde. Le musicien a joué le rôle du personnage masculin principal dans “Don’t Worry Darling”, dans lequel Wilde a également joué et réalisé.

Les deux premiers ont déclenché des rumeurs de romance en janvier 2021 après avoir été aperçus se tenant la main lors d’un mariage.

