Olivia Wilde brise son silence sur toutes les choses “Ne t’inquiète pas chérie”

Olivia Wilde parle enfin de tout le drame sur (et hors) le tournage de son dernier film, Ne t’inquiète pas chérie.

Le réalisateur s’est arrêté Le Late Show avec Stephen Colbert mercredi pour parler de Ne t’inquiète pas chérie avant la sortie du film ce vendredi. Bien sûr, au lieu de parler du film lui-même, la majeure partie de l’interview a vu Wilde aborder les multiples rumeurs entourant le projet, qui comprenait le drame avec Shia LaBeouf.

Plus tôt ce mois-ci, LaBeouf a contredit les affirmations du réalisateur selon lesquelles il avait été renvoyé de DWD, disant qu’il avait en fait quitté le film, fournissant des textes et des vidéos qui la montraient lui demandant de rester dans le casting. Interrogée sur cette situation par Colbert, Wilde a déclaré qu’elle avait essayé de jouer le rôle de médiateur entre Shia et son actrice principale, Florence Pugh.

“Une fois qu’il est devenu clair que ce n’était pas une relation de travail tenable, on m’a donné un ultimatum”, a-t-elle déclaré à l’hôte de fin de soirée. « J’ai choisi mon actrice, ce dont je suis très heureuse. À l’époque, étais-je déçu que nous n’ayons pas pu le faire fonctionner ? Bien sûr. Des informations à son sujet ont-elles été révélées plus tard qui m’ont convaincu que nous avions pris la bonne décision ? Absolument.”

La réalisatrice a également été appelée à discuter de la spéculation sur Spit-Gate, qui a eu lieu après qu’une vidéo virale ait apparemment montré son petit ami Harry Styles crachant sur sa co-star, Chris Pine. Bien sûr, Wilde a démenti la rumeur, affirmant que les fans chercheraient n’importe quelle raison pour commencer le drame.

« Une autre de nos rumeurs étranges, Spit-Gate, dont vous avez peut-être entendu parler, est que je pense… », a déclaré Wilde avant que Colbert ne la coupe. « Est-ce que Harry Styles a craché sur Chris Pine ? Pourquoi ou pourquoi pas? Appuyez votre réponse. Wilde a ri et a répondu: «Non, il ne l’a pas fait. Mais je pense que c’est un exemple parfait de, comme, les gens vont chercher du drame partout où ils le peuvent. Harry n’a pas craché sur Chris, en fait.

Enfin, Olivia a répondu aux rumeurs selon lesquelles elle et Florence Pugh se « disputaient », insistant sur le fait qu’elle n’avait rien contre l’actrice.

“Je n’ai que du respect pour le talent de Florence”, a-t-elle déclaré à Colbert. « Elle est fantastique. Elle est sur le tournage de son film Dune en ce moment, et il n’y a rien de plus cool qu’une actrice occupée. Je n’ai rien contre elle pour quelque raison que ce soit.

Elle a poursuivi en disant qu’elle trouvait intéressant qu’aucun de ses collègues réalisateurs masculins ne se pose de questions sur leur distribution.

“Les gens parleraient en fait du film lui-même”, a déclaré Wilde. « Ils sont loués pour être tyranniques. Ils peuvent être étudiés maintes et maintes fois, cela ne dépasse toujours pas les conversations sur leur talent réel ou sur le film lui-même. C’est quelque chose que nous attendons. Ce sont juste des normes très différentes qui sont créées pour les femmes et les hommes dans le monde en général.

Eh bien, si vous voulez l’entendre parler du film, voici un extrait ci-dessous: