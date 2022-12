Olivia Wilde bouleversée par la séparation de Harry Styles, essayant de passer à autre chose: détails – Hollywood Life

Voir la galerie





Olivia Wilde passe à autre chose après sa relation passionnée de 19 mois avec Styles Harry, mais elle n’en serait apparemment pas ravie. “Olivia est toujours très contrariée par la rupture”, a déclaré une source Nous hebdomadaire pour son dernier numéro, publié le vendredi 9 décembre. “Olivia pensait que partir en vacances lui permettrait de décompresser”, a ajouté le copain, faisant référence au récent voyage entre filles d’Olivia. Le point de vente a également signalé que le Ne t’inquiète pas chérie La réalisatrice, 38 ans, “s’appuie sur des amis” et a expliqué que “la datation n’est pas sur sa liste de priorités” pour l’instant.

Ancien Une direction star Harry, 28 ans, et le Librairie réalisateur rencontré sur le tournage de DWD et a commencé à se fréquenter en décembre 2020 après la séparation d’Olivia de Saturday Night Live alun Jason Sudeikis47 ans. La magnifique actrice partage deux enfants avec Jason, fils Otis (née en 2014) et sa fille Marguerite (né en 2016). Alors que le couple autrefois fiancé a enduré sa part de drame après la scission, Olivia et Harry semblaient imperturbables et ont poursuivi leur romance au milieu de rumeurs de mécontentement parmi les DWD moulage.

Cependant, ils se sont finalement séparés en novembre. Et selon un initié, ni l’un ni l’autre n’étaient totalement prêts pour cela. “Harry ne dira pas qu’ils ont rompu – juste qu’ils font une pause et mettent leur relation en pause”, a déclaré une source. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT pour un rapport du 23 novembre. “Personne ne pense qu’ils reprendront la relation après sa tournée, mais Harry dit qu’il ne sait pas ce que l’avenir lui réserve.”

La scission est survenue même au milieu d’une apparition au spectacle de Harry avec les deux enfants d’Olivia, ce qui a semblé confondre le problème. “Ils en parlent depuis un certain temps”, nous a dit une source. “Mais il ne dira pas que c’est fini et elle non plus. Rien n’a changé entre le moment où elle a amené les enfants au concert et le moment où il est devenu connu du public. Les enfants adorent Harry et Harry les adore.

