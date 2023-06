Voir la galerie





Ne t’inquiète pas, ma chérie, ton ex croit toujours en toi ! Alors que Styles Harry a ravi ses fans lors de son concert à Londres le 15 juin, son ancienne petite amie Olivia Wilde semble avoir gardé un œil sur lui via les réseaux sociaux. Peu de temps après avoir fini de jouer à le stade de Wembley à Londres, la sœur de Harry, Styles Gemme a posté un clip de l’émission sur Instagram et a écrit dans la légende. « Tellement fière de toi @harrystyles et quel privilège de te voir vivre autant de joie en faisant ce que tu aimes. » Et devinez qui a été parmi les premiers à « liker » la vidéo ?

Oui, nul autre qu’Olivia, et à son crédit, c’est une bonne chanson à aimer ! Alors que la plupart des L’amour en tournée concert axé sur son travail en solo, la vidéo que Gemma a postée était de Harry interprétant le single à succès de son ancien groupe One Direction « That’s What Makes You Beautiful ». Peut-être que la chanson a un sens pour eux ? C’est certainement le cas pour tous les fans de 1D !

La démonstration de soutien d’Olivia survient sept mois après que le couple – qui est sorti ensemble pendant près de deux ans – a mis fin à leur relation en novembre 2022. Leur relation n’était pas sans hauts et bas, s’étant rencontrés sur le tournage de leur film, Ne t’inquiète pas chérie; elle étant la réalisatrice, lui étant le chef de file aux côtés Florence Poug. C’était la première fois qu’Olivia devenait sérieuse avec quelqu’un après sa séparation de son ex-mari Jason Sudeikisavec qui elle partage son fils Otis, 8 ans, et sa fille Daisy, 6 ans.

Bien que sa séparation d’avec Jason ait été tout simplement controversée, il semble qu’Olivia et Harry soient restés amis après leur séparation, malgré sa rumeur de romance avec l’un de ses amis, le mannequin Emily Ratajkowski. Harry a été aperçu en train de s’embrasser avec Emily à Tokyo cinq mois seulement après que les deux eurent appelé à démissionner. Cela semble avoir été une chose unique, car Emily a rapidement demandé pardon à Olivia et elle n’a pas été vue avec Harry depuis.

Peut-être la reverrons-nous à l’un de ses concerts ? Le temps nous le dira!

