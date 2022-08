Olivia Wilde affirme que Jason Sudeikis a tenté de la «menacer» en signifiant publiquement des documents de garde: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Olivia Wilde a affirmé qu’elle avait été sabotée par l’ex Jason Sudeikis et a accusé la star de “Ted Lasso” d’avoir tenté de la “menacer” lorsqu’elle s’est vu signifier publiquement des documents de garde alors qu’elle parlait sur scène lors d’un événement à Las Vegas, Nevada, en avril.

L’actrice de 38 ans a récemment déposé de nouveaux documents demandant au tribunal de la famille de garder leurs deux enfants, Otis et Daisy, basés à Los Angeles pour l’école, après que Sudeikis ait effrontément rompu leur relation de coparentalité à l’amiable et qu’un serveur de processus lui ait remis ses documents. alors qu’elle faisait la promotion de son nouveau film à CinemaCon.

Wilde et Sudeikis, 46 ans, ont annoncé leurs fiançailles en 2013 après leur première rencontre en 2011. Ils ont mis fin à leur romance de neuf ans en novembre 2020.

“Les actions de Jason visaient clairement à me menacer et à me prendre au dépourvu. Il aurait pu me servir discrètement, mais il a plutôt choisi de me servir de la manière la plus agressive possible”, a-t-elle déclaré dans les documents obtenus par Courrier quotidien.

“Le fait que Jason m’embarrasse professionnellement et expose notre conflit personnel de cette manière est extrêmement contraire à l’intérêt supérieur de nos enfants.”

Les représentants de Sudeikis et Wilde n’ont pas immédiatement répondu à Fox News Digital pour commentaires.

Wilde et Sudeikis avaient ce que l’on croyait être un horaire de coparentalité qui fonctionnait pour leurs deux modes de vie occupés, alternant des semaines d ‘«accès parental» avec leurs enfants pendant qu’ils passaient individuellement du temps entre New York, Los Angeles et Londres, où il a filmé l’émission Apple TV “Ted Lasso”.

Lorsque l’ancien couple a eu un prétendu désaccord sur l’endroit où les enfants seraient élevés en permanence, il semblait que Sudeikis avait poussé la conversation au niveau supérieur avec son dossier d’avril.

“Puisque Jason a clairement indiqué que nous ne pourrons pas régler cela pour le bien de nos enfants en dehors du système judiciaire, j’ai déposé une demande de garde à Los Angeles”, indiquent les documents.

La motion décrivait comment le couple avait accepté d’envoyer leurs enfants à l’école à Los Angeles puisque Sudeikis devait terminer la dernière saison de “Lasso”, où il devait être à Londres.

“Récemment, cependant, Jason a décidé qu’il voulait aller à New York l’année prochaine pendant qu’il ne travaillait pas, et voulait que les enfants soient avec lui là-bas pendant ce temps libre”, a-t-elle déclaré dans les documents. “Quand je n’étais pas d’accord, puisque les enfants n’ont pas vécu à New York depuis plusieurs années, Jason a déposé ces papiers.”

Wilde a reçu les documents judiciaires dans une enveloppe manille le 26 avril alors qu’elle parlait devant plus de 4 000 professionnels de l’industrie cinématographique de son nouveau film, “Don’t Worry Darling”, lors de l’événement populaire à Sin City.

Malgré l’affichage public des documents, la requête de Sudeikis pour garder les enfants à New York a été rejetée mercredi lorsqu’un juge a décrété que l’État d’origine des enfants était la Californie. Le dossier aurait été signé le 5 août.

“Le juge Powell et cet arbitre ont convenu que New York n’était pas l’État d’origine des enfants concernés, mais plutôt la Californie était l’État d’origine des enfants”, ont déclaré des documents juridiques obtenus par Page Six.

“Par conséquent, pour les motifs indiqués au dossier le 15 juillet 2022, la requête de l’intimé visant à rejeter les requêtes de garde déposées le 21 octobre 2021 est accordée car ce tribunal conclut que New York n’a pas compétence pour entendre les requêtes de garde en tant que New York n’est pas l’état d’origine des enfants sujets.”

Dans son dossier initial, Sudeikis a déclaré qu’Olivia et les enfants vivaient à Londres depuis décembre 2021 alors qu’il tournait “Lasso” et avait l’intention de retourner dans sa “résidence permanente” de Brooklyn. Il a également écrit qu’elle avait l’intention de “déménager avec les enfants à Londres après la fermeture de l’école en 2023”.

Il a dit qu’il avait « peur » qu’elle lui enlève les enfants et qu’il ait toujours voulu qu’elle soit servie de « manière bénigne ».

“Je ne voulais pas que le service ait lieu au domicile du partenaire actuel d’Olivia (Harry Styles) car Otis et Daisy pourraient être présents. Je ne voulais pas que le service ait lieu à l’école des enfants car les parents pourraient être présents”, a déclaré Sudeikis.