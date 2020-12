Le lendemain du dépôt du procès, Olivia a partagé une capture d’écran d’un New York Times article qui a publié les détails du procès sur ses histoires Instagram, écrivant, « Amour, respect et soutien, brindilles FKA. »

Dans ce même NYT article, une autre des anciennes copines de LaBeouf, Karolyn Pho, a allégué qu’il avait également abusé d’elle. Suite à la publication de ces accusations, le chanteur Sia a également présenté ses propres réclamations contre LaBeouf, décrivant comment il aurait « m’avoir trompé dans une relation adultère en prétendant être célibataire ».

LaBeouf n’a pas répondu aux allégations de Sia, mais il a envoyé une déclaration par courrier électronique à Le New York Times dans lequel il a dit que de nombreuses allégations de FKA twigs et de Pho ne sont « pas vraies ».

Dans sa déclaration à la publication, LaBeouf a écrit: « Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement des rationalisations. Je suis abusif envers moi-même et tout le monde autour de moi depuis des années. J’ai une histoire de blesser les personnes les plus proches de moi. Je J’ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j’ai blessés. Je ne peux vraiment rien dire d’autre. «