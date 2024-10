Olivia Rodrigo tombe pendant un concert en Australie et se rétablit rapidement

Olivia Rodrigo est sortie indemne d’une chute soudaine à travers une trappe de scène lors de son concert à Melbourne, en Australie, hier 13 octobre.

Au début du spectacle, Rodrigo faisait vibrer la foule à la Rod Laver Arena lorsqu’elle a plongé de manière inattendue dans la section béante de la scène. Malgré ce qui ressemblait à une lourde chute – et un énorme halètement de la foule – Rodrigo s’est immédiatement relevé et a dit : « Oh mon Dieu, c’était amusant ! Je vais bien! »

Bien qu’il soit naturellement encore un peu troublé, Rodrigo a géré la situation comme l’artiste ultime, remontant sur scène et plaisantant : « Parfois, il y a juste un trou dans la scène. C’est bon ! Ok, où étais-je ? »

Puis, reprenant là où elle s’était arrêtée, Rodrigo laissa échapper un énorme : « Comment ça va ce soir, Melbourne ?! »

Rodrigo a donné le coup d’envoi à sa jambe australienne Tripes tournée mondiale la semaine dernière, et elle a encore quelques concerts prévus la semaine prochaine. Avant de venir en Australie, Rodrigo a joué l’un de ses spectacles les plus importants (et les plus significatifs) à la Philippine Arena de Manille. Rodrigo est à moitié philippin et a écrit à propos du spectacle sur Instagram : « Je rêvais de ce spectacle depuis un moment. Ma première fois aux Philippines et aussi ma plus grande salle de tous les temps ! »

Rodrigo prépare également sa libération Tripes film de tournée, qui devrait sortir sur Netflix le 29 octobre. « Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas eu la chance de se déchaîner en personne, vous pouvez désormais avoir les meilleures places dans la maison ! Rodrigo a déclaré dans un communiqué. « Et aux fans qui ont applaudi, crié et dansé avec moi, je suis si heureux que nous puissions recommencer ! »