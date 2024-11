Olivia Rodrigo surprend les Trick-Or-Treaters dans « Kimmel » : regardez

L’automne dernier, Jimmy Kimmel a surpris ses enfants en récupérant Olivia Rodrigo sur le chemin de l’école pour son émission télévisée. Rodrigo était de retour Jimmy Kimmel en direct Soirée d’Halloween pour promouvoir sa nouvelle Tournée mondiale GUTS film-concert.

Le concept était simple et mignon : des enfants en quête de friandises se sont présentés à une porte d’entrée et ont été surpris d’être accueillis par Rodrigo (ainsi que par l’acolyte de Kimmel, Guillermo, déguisé en Rodrigo). Les réactions émerveillées des enfants étaient toutes mignonnes, et Rodrigo semblait s’amuser beaucoup avec cela. J’ai éclaté de rire plusieurs fois et j’ai été soulagé que les enfants n’aient pas chanté « Fame Fucker » pendant le chant « Vampire ». Regardez ci-dessous.