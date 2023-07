Olivia Rodrigo sort « Vampire », sa première chanson de son nouvel album Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d'image : Avec l'aimable autorisation de Geffen Records

Bela Lugosi, Christopher Lee, et Gary Oldman mieux vaut faire attention (mais Robert Pattinson peut se détendre.) Olivia Rodrigue est revenue à la musique avec « vampire », le premier single de son prochain Entrailles, la suite de ses débuts primés et couronnés de succès commerciaux. La chanson ne se retient pas.

Dans la vidéo sensuelle, la chanteuse s’est allongée la nuit sur un lit d’herbe, tenant un micro et portant une mini-robe blanche éthérée. « Blood sucker, soul f ***** / me saignant à sec comme un putain de vampire », chantonne-t-elle en réalisant avec consternation qu’elle est en fait sur une scène, qui finit par s’enflammer sous les yeux d’un public horrifié. Olivia a également organisé un événement en direct avant la sortie de la chanson et du clip à minuit le 30 juin, prenant des photos avec les fans tout en portant une superbe robe noire sans bretelles.

Olivia a annoncé sa nouvelle musique le 13 juin. « Ma nouvelle chanson ‘vampire’ sort le 30 juin! » elle a écrit, tout en partageant l’art unique. Les fans qui ont également appelé la Hotline Heartbreak au 323-622-SOUR ont entendu un aperçu de la chanson, avec Vogue ado l’appelant une « ballade plus lente et centrée sur le piano » comme son hit révolutionnaire, « Drivers License ».

« Marquant la première nouvelle musique du jeune artiste record depuis la sortie en mai 2021 de Aigre, ‘vampire’ est le son d’un artiste fermement en contrôle, imprégné d’un sentiment de maturité et d’une confiance audacieuse », a déclaré Geffen Records dans un communiqué de presse. La chanson a été écrite avec le producteur Daniel Nigrol’ancien guitariste d’un groupe de rock indépendant Aussi grand que des lions qui a également travaillé sur Olivia Aigre. Nigro a également travaillé sur le prochain album d’Olivia, Entrailles.

« J’adore travailler avec Dan », a-t-elle déclaré Panneau d’affichage en février 2022. Nous avons un si bon rythme ensemble. Nous échangeons toujours des idées et avons pris le temps de travailler ensemble en studio. La folie de ‘Sour’ étant dans le monde était quelque chose auquel seuls Dan et moi pouvions nous identifier, et je pense que cela nous a rapprochés. Je lui fais tellement confiance et j’apprécie vraiment la musique que nous avons faite.

« Pour moi, cet album parle de douleurs de croissance et d’essayer de comprendre qui je suis à ce stade de ma vie », a déclaré Olivia dans un communiqué de presse pour Entrailles. « J’ai l’impression d’avoir grandi de 10 ans entre 18 et 20 ans – c’était une période tellement intense de maladresse et de changement. Je pense que c’est tout simplement une partie naturelle de la croissance, et j’espère que l’album reflète cela.

Le nouveau single peut montrer que malgré la croissance, elle est toujours une Crépuscule ventilateur. « Mon album préféré est le Crépuscule bande-son et personne ne peut me faire changer d’avis », a-t-elle tweeté en mars 2020. Deux ans plus tard, un fan a republié l’une des histoires Instagram d’Olivia, apparemment prise pendant que la chanteuse était en tournée. « Obsédée par le fait qu’Olivia Rodrigo porte des écouteurs intra-auriculaires Edward Cullen en tournée, » dit le fan. Après qu’Olivia ait partagé l’illustration du single – une photo en noir et blanc de son profil, avec deux bandages violets sur le cou – son amie, Gris Conana posté une scène de Crépuscule pour promouvoir la chanson. Taylor Lautner, l’une des stars de la franchise vampire-loup-garou, a commenté la photo d’Olivia en demandant: « K WHO TF BIT YOU. » Le compte officiel de Twilight IG a également commenté : « J’attendais ce jour ! Rêves deviennent réalité. »

