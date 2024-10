Olivia Rodrigo se souvient avoir « paniqué » lors d’un interrogatoire à la frontière après avoir été prise pour un criminel

Olivia Rodrigo a été interrogée à la frontière canadienne après avoir été prise pour une criminelle, a-t-elle déclaré à Jimmy Fallon dans l’épisode de « The Tonight Show » de mardi.

Lorsque Fallon a interrogé Rodrigo, 21 ans, sur sa tournée mondiale Guts, elle a raconté avoir eu « des démêlés avec la justice pour la première fois » et a déclaré que ce n’était certainement pas son crime préféré.

« Nous allions du Canada à Portland ou quelque chose du genre », se souvient-elle. « Nous étions au contrôle des frontières, je leur donne mon passeport et ils me disent ‘OK, peu importe.’ Et ils frappent à la porte et disent : « Nous avons besoin d’Olivia. » »

Rodrigo a supposé que le policier voulait un autographe pour leur fille, alors elle est descendue du bus. Elle a déclaré qu’elle avait été escortée vers une salle d’interrogatoire vers 3 heures du matin alors qu’elle était « en délire ». Là, elle a rencontré un « grand flic armé » qui lui a demandé si elle avait déjà été arrêtée.

« Je me dis ‘Non, je n’ai pas été arrêtée' », a-t-elle déclaré. « Il me dit : ‘Es-tu sûr ?’ Je me dis : ‘Oh, mon Dieu, peut-être que j’ai été arrêté et je ne le savais pas.' »

Rodrigo a déclaré qu’elle « paniquait » lorsque l’officier l’a prévenue qu’elle pourrait aller en prison pour avoir menti à un agent fédéral.

Mais après 30 minutes supplémentaires d’interrogatoire, l’officier s’est rendu compte qu’il s’était peut-être trompé d’Olivia.

« Il dit : ‘Comment t’appelles-tu ?’ Et je dis ‘Olivia Rodrigo' », a-t-elle déclaré. « Et il dit : ‘Oh, il y a une fille qui te ressemble, qui a le même âge, qui a été arrêtée plusieurs fois, et elle s’appelle Olivia Rodriguez.' »

Alors que Fallon et la foule riaient de cette révélation brutale, Rodrigo s’est exclamé : « Jimmy, je suis énervé ! »

La tournée Rodrigo’s Guts se poursuit en mars en Amérique du Sud avant de se terminer en Angleterre cet été. Jusqu’à présent, elle a joué 95 spectacles aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie et en Australie. Un spécial Netflix intitulé « Olivia Rodrigo: GUTS World Tour » a été créé mardi.

« The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » est diffusé sur NBC, qui appartient à NBCUniversal, la société mère de NBC News.