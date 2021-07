Olivia Rodrigo se rend à la Maison Blanche et rejoint Biden pour la campagne de vaccination

Olivia Rodrigo veut que ses fans soient heureux, en bonne santé et vaccinés contre le COVID-19.

La chanteuse « good 4 u », qui joue également dans « High School Musical: The Musical: The Series » sur Disney +, devrait rencontrer le président Joe Biden et son conseiller médical en chef, le Dr Anthony Fauci, à la Maison Blanche mercredi pour participer à une campagne sur les réseaux sociaux exhortant les jeunes à se faire vacciner contre la COVID-19.

Le chanteur de 18 ans s’est exprimé brièvement lors d’une conférence de presse pour discuter de l’importance de la vaccination des jeunes.

« Je suis plus qu’honoré et honoré d’être ici aujourd’hui pour aider à diffuser le message sur l’importance de la vaccination des jeunes. Je suis impressionné par le travail que le président Biden et le Dr Fauci ont accompli et j’étais heureux d’apporter mon soutien à cette importante initiative « , a déclaré Rodrigo mercredi.

« Il est important d’avoir des conversations avec des amis et des membres de la famille pour encourager toutes les communautés à se faire vacciner et à se rendre sur un site de vaccination. … Merci à tous d’avoir aidé à partager ce message important. C’est tellement apprécié.

Plus tôt dans la matinée, des photos montraient Rodrigo vêtu d’un blazer à carreaux rose, d’une jupe assortie et de talons compensés blancs avec des chaussettes noires arrivant à la Maison Blanche. Dans vidéos circulant sur les réseaux sociaux,Rodrigo a été vuentrer dans l’aile ouest.

Rodrigo a fait des vagues dans la culture pop avec la sortie en mai de son premier album en tête des charts, « Sour ». Dans une interview accordée en juin à USA TODAY, l’auteur-compositeur-interprète a parlé d’écrire de la musique qui se connecte à des personnes de tous âges.

« J’étais tellement content que cela se connecte avec des personnes plus âgées que moi », a déclaré Rodrigo à propos de l’album. « Même si vous ne traversez pas un chagrin d’amour, cela peut vous ramener à une époque où vous éprouviez de tels sentiments. Ce que je préfère dans la musique, c’est qu’elle peut vous transporter dans différents endroits. Mes chansons peuvent transporter 50 ans -Un vieil homme à l’époque où il avait 18 ans et vivait son premier chagrin d’amour.

Les débuts en solo de Rodrigo avec « permis de conduire », la ballade pop sur un amour perdu, sont devenus viraux sur les réseaux sociaux et ont battu le record de Spotify pour la plupart des flux d’une chanson en une seule semaine. Il a même reçu l’approbation de Taylor Swift, qui a répondu au succès de Rodrigo en publiant « c’est mon bébé et je suis si fier ».

Deux jours après que son administration ait échoué dans son objectif de faire vacciner au moins partiellement 70% des adultes américains d’ici le 4 juillet, Biden a dévoilé de nouvelles initiatives visant le tiers de la population américaine éligible qui n’a reçu aucun vaccin COVID-19. prises de vue, en se concentrant sur la fourniture d’un accès plus facile.

Il a décrit plusieurs domaines sur lesquels son équipe met l’accent pour intensifier les efforts de vaccination, notamment le porte-à-porte, l’envoi de vaccins aux prestataires de soins de santé et aux pédiatres qui peuvent encourager les adolescents à se faire vacciner, une plus grande disponibilité dans les pharmacies et l’expansion des cliniques mobiles et des sites de vaccination pour les travailleurs.

« Nous sortons de l’une des années les plus sombres de l’histoire de notre pays dans un été d’espoir et de joie », a déclaré Biden. « Nous ne pouvons pas faire preuve de complaisance maintenant. La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous protéger, votre famille et les personnes qui vous sont chères, c’est de vous faire vacciner. »

Contribuant : Rasha Ali, Kelly Lawler, Jorge L. Ortiz, John Bacon