Olivia Rodrigo révèle le statut de sa relation après ‘Vampire’ – Hollywood Life

Olivia Rodrigue a joué timidement lorsqu’on lui a demandé si elle était toujours célibataire lors d’une interview avec Vogue, sorti le 6 juillet. « Je ne sais pas ! elle rit, tout en gesticulant avec un signe de la main ‘so-so’. « Je n’embrasse pas et ne raconte pas. » L’intérêt pour la vie personnelle d’Olivia a explosé après la sortie de son premier single, « Driver’s License », et de son premier album en 2021.

« C’est une chose intéressante à laquelle réfléchir », a-t-elle admis. « Je comprends bien. Je pourrais m’asseoir ici et dire « Je ne comprends pas pourquoi les gens font ça », mais je faites-le si souvent. On dit que le premier album d’Olivia parle d’elle High School Musical : La comédie musicale : La série co-vedette, Josué Basset, bien qu’Olivia n’ait jamais confirmé les sujets de ses chansons de rupture. Après leur séparation, elle est sortie avec le producteur Adam Fazeet était lié à Zack Bia au printemps et à l’été 2022.

Le 30 juin, Olivia a sorti le premier single, « Vampire », de son deuxième album à venir, Entrailles. « Vampire » est un autre morceau de rupture, qui, selon les fans, concerne Zack Bia. La chanson est une représentation de ce qui va arriver sur le reste du disque, qui, selon Olivia, est « de comprendre des choses, des échecs, des succès et de faire des erreurs ».

Même si Olivia n’est pas entrée dans les détails de sa vie amoureuse actuelle, elle a expliqué ce qu’elle attend de l’avenir. « Je suis tellement excitée de faire l’expérience de la maternité un de ces jours », a-t-elle partagé. « J’y pense tout le temps. »

Olivia n’a pas non plus peur de s’exprimer sur des sujets brûlants. Elle s’est déjà rendue à la Maison Blanche pour exhorter les jeunes à se faire vacciner contre le COVID-19, et en elle Vogue interview, elle a parlé de la décision de la Cour suprême d’annuler Roe contre Wade. « Je pense que c’est écœurant », a-t-elle admis. « C’est tellement effrayant. C’est une réalité tellement terrifiante. Le deuxième album d’Olivia doit sortir le 8 septembre 2023.

