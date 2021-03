Olivia Rodrigo révèle le cadeau significatif que Taylor Swift lui a envoyé

Qui n’aime pas un cadeau attentionné de temps en temps?

Lors d’un récent entretien avec SiriusXM The Morning Mash Up, Olivia Rodrigo partagé le cadeau spécial Taylor Swift envoyé à elle.

« Elle est absolument la personne la plus gentille du monde », a déclaré la chanteuse de 18 ans. «En fait, hier soir, littéralement comme il y a 12 heures, j’ai reçu d’elle un paquet avec cette note manuscrite. Et elle m’a donné cette bague parce qu’elle a dit qu’elle en portait une comme elle quand elle a écrit Red et qu’elle voulait que j’en ai une comme ça et toutes ces choses incroyables, elle est comme emballé à la main ces cadeaux. «

Olivia a poursuivi: « Je ne comprends vraiment pas où elle trouve le temps, tout d’abord. Mais, comme aussi, je me sens tellement chanceuse d’être juste née au bon moment pour pouvoir admirer quelqu’un comme elle. Je Je pense qu’elle est incroyable. Tout son soutien et son authenticité, comme la compassion et l’excitation pour moi, ont été tellement, tellement surréalistes. «