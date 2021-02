Rodrigo, qui publiait des histoires Instagram sur le croquis diffusé sur sa télévision, a également tweeté « LICENCE DE CONDUCTEURS SNL SKETCH EST LE MEILLEUR ANNIVERSAIRE PRÉSENT DE JAMAIS IM SHAKING. »

Le croquis était centré sur un groupe de gars qui jouaient au billard dans un bar. L’hôte et la star de « Bridgerton » Regé-Jean Page ont choisi le tube de Rodrigo sur le juke-box, et la chanson touche tout le monde au cœur.

Avec Page, Mikey Day, Kenan Thompson, Pete Davidson, Beck Bennett et Bowen Yang commencent tous à chanter la ballade dramatique, comparant le style de Rodrigo à Taylor Swift.

Rodrigo, qui joue dans «High School Musical: The Musical: The Series» de Disney, a battu des records avec la chanson à succès; il a fait ses débuts au n ° 1 du classement Billboard Hot 100 et a établi le record Spotify pour la plupart des streams en une seule journée pour une chanson non-vacances avec 15,17 millions d’écoutes.