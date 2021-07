Olivia Rodrigo rencontrera Biden et Fauci à la Maison Blanche dans le cadre de la campagne de vaccination contre Covid

La pop star Olivia Rodrigo se rend mercredi à la Maison Blanche pour prêter sa voix à la campagne de vaccination Covid de l’administration Biden.

L’acteur de Disney devenu auteur-compositeur-interprète rencontrera le président Joe Biden et son conseiller médical en chef, le Dr Anthony Fauci, à la Maison Blanche, a confirmé mardi un responsable à NBC News.

Rodrigo réalisera des vidéos soulignant la nécessité pour les jeunes de se faire vacciner et répondant à leurs questions sur les injections. Les vidéos seront partagées avec les plus de 28 millions de followers de Rodrigo sur les réseaux sociaux, ainsi que sur les comptes de la Maison Blanche, a déclaré le responsable à NBC.

La collaboration avec Rodrigo, dont l’album « Sour » est revenu à N°1 au palmarès cette semaine – des mois après le premier single « Driver’s License » a battu le record de streaming en une seule journée de Spotify – offre le dernier aperçu de la façon dont l’équipe Covid de Biden essaie de se connecter avec différents groupes d’Américains.

La nouvelle campagne de vaccination de l’administration comprend une collaboration avec les cabinets de pédiatres et d’autres prestataires de soins de santé pour enfants, dans le but de faire vacciner davantage d’adolescents âgés de 12 à 18 ans avant de retourner à l’école à l’automne.

La Maison Blanche s’appuie également sur les médias sociaux et les célébrités influentes pour faire passer le mot. Biden et Fauci ont participé à des événements Youtube et travaillé avec les créateurs de contenu sur la plateforme pour aider à diffuser le message sur la vaccination.

Rodrigo a confirmé le voyage dans un post sur Instagram.

« Je suis dedans ! A demain à la Maison Blanche ! » Rodrigo a répondu à un message sur le compte officiel de Biden, qui a lancé un appel à l’aide pour faire vacciner les jeunes.

La dernière étape de la campagne de vaccination intervient après que Fauci a déclaré que plus de 99% des personnes décédées de Covid ne sont pas vaccinées.

« Seul 0,5% des personnes décédées sont vaccinées », a déclaré Fauci, directeur de longue date de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.