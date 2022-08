Olivia Rodrigo rejoint Billy Joel sur scène au Madison Square Garden pour chanter “Deja Vu” et “Uptown Girl”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Olivia Rodrigo est montée sur scène avec Billy Joel mercredi soir lors de son concert au Madison Square Garden pour chanter sa chanson à succès “Deja Vu” et le classique “Uptown Girl” de Joel.

La chanson “Deja Vu” de Rodrigo fait référence à la fois à Joel et à sa chanson de 1983 avec ses paroles “Je parie qu’elle connaît Bill Joel / Parce que tu l’as jouée” Uptown Girl “. Rodrigo a pu chanter les paroles avec Joel jouant du piano derrière elle sur la scène MSG.

Après avoir joué, Rodrigo s’est rendu sur Instagram pour célébrer le moment.

Elle a d’abord posté une vidéo sur son histoire Instagram de sa vue dans la foule lors du spectacle avec la légende “J’ai chanté avec Billy Joel au Madison Square Garden aujourd’hui, vous plaisantez.”

Elle a également posté une photo d’elle et de Joel sur son histoire Instagram, une vidéo d’elle chantant la ligne emblématique de Billy Joel de “Deja Vu”, et un selfie des deux qu’elle a sous-titré “le plus grand honneur qui pleure encore merci Billy !! !!!!!”

Ce spectacle marquait le 82e spectacle de Joel au Madison Square Garden. Il a commencé sa résidence au MSG en 2014.

Le chanteur de “Piano Man” a également posté sur son Instagram des photos des deux sur scène ensemble.

“Bien à vous quatre si vous êtes arrivés à @thegarden ce soir ! @oliviarodrigo est montée sur scène en tant qu’invitée surprise de Billy Joel”, a-t-il légendé la photo.

L’apparition de Rodrigo au MSG intervient après sa propre tournée “Sour”, qui s’est terminée en juillet.