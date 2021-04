Olivia Rodrigo est prête à vous détruire émotionnellement une fois de plus avec sa nouvelle chanson « déjà vu ».

le High School Musical: The Musical: La série La star, qui a fait sangloter collectivement le monde dans leurs voitures avec l’abandon de son premier single « permis de conduire » plus tôt cette année, sort son prochain morceau le jeudi 1er avril. Avant la sortie très attendue, Olivia s’est entretenue avec Apple Music. Zane Lowe sur la façon dont la chanson – qui a été écrite environ un mois après qu’elle a écrit «permis de conduire» – est devenue.

« J’avais écrit cette ligne dans mon téléphone pendant un certain temps », a expliqué le jeune homme de 17 ans. «Il dit: ‘Quand elle est avec vous, avez-vous du déjà vu?’ Et donc j’étais en studio avec Dan qui est mon producteur et collaborateur principal … Je pense que nous essayons d’écrire, comme, une chanson triste ou quelque chose comme ça et ça n’arrivait tout simplement pas, et il se dit: ‘Qu’est-ce que tu as d’autre?’ Et donc je me suis dit: « Oh, j’ai écrit cette ligne », et il l’a vraiment aimé. Et donc nous l’avons en quelque sorte écrit ensemble et en quelque sorte créé ce monde entier. Et j’aime vraiment peindre des images avec des chansons. «

Après tout, les auteurs-compositeurs qu’elle admire le plus «sont très spécifiques et vifs» dans leurs paroles, a-t-elle expliqué. (Sa préféré, Taylor Swift, lui a récemment envoyé un cadeau.)

«J’essaie vraiment d’imiter ça», dit-elle. « Littéralement, je serai dans un groupe de personnes qui regardent juste le mur. Et je pense toujours à des choses ou des idées aléatoires, de la poésie et des trucs. Et alors, oui, j’adore écrire ces trucs … Probablement 95 pour cent des trucs qui sont écrits dans mon application Notes sont tout simplement terribles, comme les trucs les plus emo qui soient, ils sont simplement inutilisables. Mais il y a quelques joyaux là-dedans. «