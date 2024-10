Olivia Rodrigo raconte être tombée dans un trou sur scène à Melbourne

Il y a eu une sorte de dysfonctionnement sur scène lors d’un des spectacles d’Olivia Rodrigo à Melbourne au début du mois. Entre les chansons, elle traversait la scène en courant et tomba à travers une grande ouverture dans le sol qui n’était probablement pas censée être là. Ma fille claqué. Je sangloterais. Mais Rodrigo a mis à profit sa formation médiatique sur Disney Channel et l’a géré avec grâce : « Oh mon Dieu ! C’était amusant ! Je vais bien », a-t-elle immédiatement assuré à la foule. « Parfois, il y a juste un trou dans la scène !

Quelques semaines plus tard, Rodrigo était de retour aux États-Unis pour une apparition dans Le spectacle de ce soir. Elle a parlé de sa première visite aux Philippines en tant que Philippino-Américaine, puis Jimmy Fallon lui a posé des questions sur l’automne. « C’est du showbiz, bébé », a-t-elle dit, ajoutant :

C’était en fait une belle chose, et je suis heureux que cela se soit produit avec le recul. Alors, je venais d’aller aux Philippines… et je pensais à ma famille, à mon héritage et à mes proches. Et je suis tombé, et j’étais tout secoué, et je suis ensuite allé à l’hôpital. Il ne s’est rien passé, mais ils voulaient juste s’assurer que je n’avais pas de commotion cérébrale. Et par hasard, l’infirmière était un Philippin du même nom que mon grand-père qui vient de décéder il y a quelques mois. Et donc je me suis dit : « Wow, c’était lui qui veillait sur moi, s’assurant que je ne sois pas blessé. »