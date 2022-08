Olivia Rodrigo intronisera Alanis Morissette au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens – National

Police plus grande

Olivia Rodrigo introduira Alanis Morissette au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens le mois prochain.

La bien à vous 4 La chanteuse pop et fan autoproclamée du musicien né à Ottawa remettra cet honneur à Morissette lors de la cérémonie de gala du 24 septembre au Massey Hall de Toronto.

Elle sera rejointe par les artistes nouvellement annoncés Alessia Cara et JP Saxe, qui rendront hommage au Petite pilule déchiquetée Morissette en chanson.

Rodrigo peut être un choix surprenant pour introniser Morissette pour certains, mais les deux partagent quelques points communs, notamment le fait d’être deux jeunes femmes qui ont remporté les Grammy Awards avec plusieurs victoires.

Ils ont également fait la couverture du magazine Rolling Stone ensemble l’année dernière et ont chanté un duo surprise de Tu dois savoir en concert.

Parmi les autres artistes annoncés précédemment intronisés au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens cette année, mentionnons Bryan Adams et Jim Vallance, le producteur de musique David Foster et Daniel Lavoie.

Les artistes qui rendront hommage tout au long de la soirée incluent Chad Kroeger et Ryan Peake de Nickelback, Corey Hart, Jessie Reyez, Charlotte Cardin, Serena Ryder et Deborah Cox.

La pop star québécoise Marie-Mai assumera les doubles fonctions d’interprète et d’animatrice de l’événement.