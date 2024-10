Olivia Rodrigo fait une chute brutale à travers une trappe en tournée

C’est vraiment brutal ici. Les paroles d’Olivia Rodrigo ont imité la vie lorsqu’elle a fait une vilaine chute à travers une trappe alors qu’elle était sur scène lors de son spectacle Guts World Tour en Australie.

La « mauvaise idée, n’est-ce pas ? La chanteuse de 21 ans se produisait à la Rod Laver Arena le dimanche 13 octobre à Melbourne, lorsqu’elle a soudainement disparu après être accidentellement tombée à travers une trappe.

Alors que la foule avait le souffle coupé, Rodrigo a pris l’air et a plaisanté sur l’incident.

Olivia Rodrigo lors de sa tournée mondiale « GUTS » au Kia Forum le 12 août 2024. Panneau d’affichage via Getty Images

Olivia Rodrigo tombe à travers la scène. livbedumb/TikTok

« Oh mon Dieu, c’était amusant ! Je vais bien », a déclaré la gagnante d’un Grammy, riant de sa chute inattendue tout en se relevant.

« Wow, parfois, il y a juste un trou dans la scène », a-t-elle ri. « C’est bon. »

Essayant de se ressaisir, la chanteuse de « Vampire » a pris une profonde inspiration et a déclaré : « OK, où étais-je ? Comment ça va ce soir, Melbourne ? »

Rodrigo s’est rapidement remis du déversement et a terminé le concert sans autre chute. Plus tard, elle s’est moquée de l’accident via TikTok.

En publiant un extrait de l’accident, elle a sous-titré la séquence : « #subtleforeshadowing ».

La vilaine chute d’Olivia Rodrigo. livbedumb/TikTok

Le chanteur s’est vite rétabli. livbedumb/TikTok

La pop star a encore plusieurs concerts avant la partie australienne de sa toute première tournée mondiale : un de plus à Melbourne et quatre à Sydney.

Le plongeon de Rodrigo s’est produit quelques semaines seulement avant la sortie de son film de concert sur Netflix, «Olivia Rodrigo : Tournée mondiale Guts.»

Le géant du streaming a filmé la spéciale à l’Intuit Dome de Los Angeles. Le film promet de donner aux fans un aperçu de sa tournée à guichets fermés, avec des chansons de son dernier album, « Guts », et de son premier album, « Sour ».

Olivia Rodrigo à l’Intuit Dome le 20 août 2024. Panneau d’affichage via Getty Images

Il est disponible en streaming sur Netflix à partir du 29 octobre

« Je suis tellement excitée de partager la tournée mondiale GUTS avec mes fans », a déclaré la star dans un communiqué. « Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas eu la chance de se déchaîner en personne, vous pouvez désormais avoir les meilleures places de la maison ! Et aux fans qui ont applaudi, crié et dansé avec moi, je suis si heureux que nous puissions recommencer ! »

L’année de tournée 2024 de Rodrigo se terminera après ses dernières escales en Australie – mais elle ne sera pas en pause longtemps.

La tournée outre-mer du chanteur de « Déjà Vu » reprendra en mars 2025 à Lollapalooza en Argentine, au Chili et au Brésil. Rodrigo se rendra également en Colombie pour le Festival Estereo Picnic avant de se terminer à Manchester les 30 juin et 1er juillet.