Olivia Rodrigo évite de tomber par une trappe pendant un concert

Olivia Rodrigo n’a pas cassé un verre, mais elle a certainement trébuché et est tombée.

La pop star, qui participe actuellement à sa tournée mondiale Guts, a fait une chute sur scène alors qu’elle se produisait à Melbourne, en Australie, lundi. Le concert était le dernier des quatre spectacles au Rod Laver Arena.

Comme on le voit dans images partagées sur les réseaux sociauxla chanteuse de « Obsessed » courait d’avant en arrière lorsqu’elle est tombée à travers une trappe sur scène. Sans perdre un instant, Rodrigo a rassuré les spectateurs sur le fait qu’elle n’était pas blessée. « Oh mon Dieu, c’était amusant », a-t-elle dit en plaisantant à la foule. « Je vais bien. »

Elle a ajouté : « Parfois, il y a juste un trou dans la scène. Ce n’est pas grave. »

Après s’être relevé, Rodrigo a recommencé à dynamiser les fans lors du spectacle. « Où étais-je ? » dit-elle. « Comment ça va ce soir, Melbourne ? »

USA TODAY a contacté les représentants de Rodrigo, Live Nation et Rod Laver Arena pour commentaires.

Le chanteur lauréat d’un Grammy s’est moqué de l’incident dans un vidéo TikTok de suivi qui a joué sa chute en boucle. « #subtleforeshadowing », a-t-elle légendé le message, ajoutant plus tard dans un commentaire : « Je vais bien hahaha❤️ »

La tournée mondiale Guts a débuté avec une tournée nord-américaine en février, suivie par les étapes européennes et nord-américaines de la tournée en été.

Dans une critique de son émission du 20 juillet à Washington, DC, la critique musicale de USA TODAY, Melissa Ruggieri, a écrit : « Pendant 100 minutes à haute vitesse, Rodrigo, son formidable groupe entièrement féminin et sa troupe de danseurs ont enchaîné à travers des hymnes de vengeance à la guitare dentelée et des ballades déchirantes avec du courage, du culot et le genre de tension qui vient de mois de perfectionnement. «

« D’un équilibre surnaturel et déjà formé à l’art de la scène, Rodrigo n’est pas seulement le jeune Jedi régnant de la musique pop, mais le type d’interprète qui est pratiquement fusionné avec son armée de fidèles », a ajouté Ruggieri.

Le Guts World Tour soutient le deuxième album de Rodrigo du même nom en 2023. Le LP pop-rock en tête du classement Billboard 200 dès sa sortie et a valu au chanteur six nominations aux Grammy Awards, dont celle de l’album de l’année.

Ensuite, Rodrigo va donner un spectacle à guichets fermés au Qudos Bank Arena de Sydney jeudi.

Contributrice : Melissa Ruggieri, USA TODAY