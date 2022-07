Olivia Rodrigo et Joshua Bassett réunis à la première de ‘HSMTTMS’ Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Stewart Cook/Shutterstock

Olivia Rodrigue19, et Josué Basset21 ans, a attiré beaucoup d’attention lorsqu’ils ont discuté, souri et posé sur le tapis rouge du High School Musical : La comédie musicale : La série première de la saison 3 à Los Angeles, en Californie, le 27 juillet. Elle portait une mini-robe noire avec des découpes, des collants et des talons à plateforme tandis qu’il portait un blazer noir soyeux sur un haut noir, un pantalon noir soyeux et des bottes assorties.

La dernière réunion d’Olivia et Joshua survient après qu’ils ont fait la une des journaux pour des rumeurs de rencontres et de rupture. On pense que le chanteur et l’acteur ont eu une relation amoureuse avant de se séparer et Joshua est passé à l’actrice. Sabrina Charpentier, inspirant ainsi la plus grande chanson à succès d’Olivia, “drivers license”. Les jeunes stars n’ont jamais confirmé la romance et la rupture, mais elles ne l’ont pas nié non plus, et les fans n’ont pas hésité à partager leurs réflexions sur la situation sur les réseaux sociaux.

Les partisans croient également que la chanson de Joshua “Only a Matter of Time” est une réponse au “permis de conduire” d’Olivia, qui a touché le chagrin après avoir vu un ex avec une nouvelle fille “blonde”, qui est présumée être Sabrina. Certaines des paroles incluent : « Mais ce n’est qu’une question de temps / Œil pour œil tu deviendras aveugle / Quand as-tu cessé d’être gentil ? / Tu as tordu tes mots comme un couteau / Eh bien, je suis sûr que tu as mal à l’intérieur / Mais pourquoi ferais-tu de ta douleur la mienne ? / Tu me fais payer pour tes crimes / Eh bien chérie, ça ira.

Malgré le prétendu drame entre Olivia et Joshua, ce dernier a semblé tenter de prouver que tout allait bien entre eux lorsqu’il l’a félicitée pour la nouvelle musique de Sabrina plus tôt cette année. “Je suis resté coincé dans ma tête depuis que je l’ai entendu !!! toutes nos félicitations [Sabrina Carpenter] sur ‘Skin’, le nouveau label, et tout ce qui s’en vient !!!” il a écrit sur la chanson “Skin” de Sabrina dans une histoire Instagram en janvier.

Quand on parle à Panneau d’affichage à propos de la signification de “permis de conduire”, Olivia a admis qu’elle pensait que c’était la partie “la moins importante” de la chanson. “Je comprends tout à fait la curiosité des gens avec les détails de qui parle la chanson et de quoi elle parle, mais pour moi, c’est vraiment la partie la moins importante de la chanson”, a-t-elle expliqué. “Cela résonne avec les gens à cause de son émotion, et je pense que tout le reste n’est pas important. … Pour le voir vraiment bien – avoir ce moment vraiment douloureux dans ma vie et le transformer en quelque chose de beau qui peut peut-être aider les gens à traverser une période difficile qu’ils traversent, comme si j’avais une période difficile – c’est tellement responsabilisant. Je suis reconnaissant d’avoir pu le faire.