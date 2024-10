Olivia Rodrigo et Chappell Roan portent des robes semi-transparentes à la première de la tournée mondiale GUTS

Vendredi, Olivia Rodrigo a posé avec son ami Chappell Roan à la première de Olivia Rodrigo : Tournée mondiale GUTSle documentaire retraçant la tournée mondiale de son album 2023.

Pour l’événement sur le tapis rouge, Rodrigo portait une robe noire et nude près du corps avec un décolleté plongeant. Elle a laissé ses cheveux lâchés et portait une palette de maquillage naturelle. Roan portait une robe rouge semi-transparente recouverte d’appliqués floraux et laissait ses cheveux dans un nuage rouge derrière elle. Elle portait également des gants d’opéra assortis et portait son maquillage coloré signature avec un fard à paupières bleu et des cercles de fard à joues élevés.

Unique Nicole//Getty Images

Roan a fait l’ouverture du Rodrigo’s SOUR Tour en 2022 et peut être entendu sur le TRIPES album. En août, Roan était un invité surprise à l’arrêt de la tournée de Rodrigo à Los Angeles où ils ont interprété sa chanson à succès « Hot To Go ».

«Je l’adore absolument», avait alors déclaré Rodrigo au public. « Je pense qu’elle est l’une des artistes les plus singulières, inspirantes et puissantes que j’ai jamais eu le plaisir de rencontrer. »

Alors qu’elle était sur le tapis rouge de la première, Roan a confronté un photographe qu’elle a reconnu des Grammys et avec qui elle aurait eu une altercation. Dans un agrafe circulant en ligne, on peut voir Roan lui parler et lui demander des excuses.

« Vous avez été tellement irrespectueux envers moi aux Grammys. Tu m’as crié dessus lors d’une soirée Grammy », peut-on l’entendre lui dire. «Oui… je m’en souviens. Tu as été si impoli avec moi. J’ai besoin d’excuses pour ça. Ouais, oui, c’est vrai. …. Vous devez m’excuser.

Le photographe n’a pas pu être vu dans la vidéo, mais il semble qu’ils ne soient pas parvenus à une résolution avant que Roan ne revienne sur le tapis rouge.

La tournée mondiale GUTS de Rodrigo a débuté en février et elle devrait reprendre d’autres dates de concerts en mars, en direction de l’Amérique du Sud puis de l’Angleterre. Son film-concert devrait faire ses débuts sur Netflix le 29 octobre.