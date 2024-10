Olivia Rodrigo et Chappell Roan portent des robes inspirées de la lingerie pour le film « GUTS »

Olivia Rodrigo et Chappell Roan avaient des idées similaires en matière de mode inspirée de la lingerie alors qu’elles défilaient sur le tapis rouge hier soir. Les deux musiciens se tenaient côte à côte, vendredi 25 octobre, dans des robes à couper le souffle pour la première mondiale de Rodrigo Tournée mondiale GUTS film.

Les deux jeunes artistes, tous deux devenus des noms connus en si peu de temps, ont foulé le tapis violet à Los Angeles pour l’avant-première du film. Même si Roan a eu une altercation malheureuse avec un photographe grossier avant la première, elle s’est quand même assurée de prendre la pose. Le film serait le concert complet de Rodrigo lors de ses performances à l’Intuit Dome de Los Angeles en août et arrivera sur Netflix plus tard ce mois-ci. Roan, qui était ouvreur au début du match de Rodrigo TRIPES tournée (et elle AIGRE tournée), a fait une apparition surprise à son spectacle à Los Angeles où ils ont tous deux chanté le tube de Roan, « Hot To Go ».

Les artistes se sont soutenus une fois de plus lors de la première du film, partageant des visions similaires mais différentes de leur style. Rodrigo a opté pour une robe vintage en forme de sirène Christian Dior de John Galliano de 1998. La robe violet foncé et noire respirait le côté sexy et décontracté des années 90. Elle portait ses cheveux longs et ondulés et associait la robe à des boucles d’oreilles et une bague de Chopard.

La tenue de Roan était très à l’image de sa marque : elle portait une robe transparente rouge pompier d’un jeune créateur (et Vogue Ados favori) Sam Harper. La robe était ornée de fleurs rouge foncé et était accompagnée d’une paire de gants transparents assortis. Roan l’a associé à des bottes noires mi-mollet. Son maquillage était dramatique et audacieux, comme elle le préfère généralement, avec des joues roses audacieuses, un fard à paupières bleu et une lèvre foncée.

Axelle/Bauer-Griffin

Olivia Rodrigo est connue pour s’inspirer des années 90, notamment dans sa musique, son talent artistique et son style. L’été dernier, elle a sorti un clip nostalgique pour son single « Bad idea, right ? de son deuxième album qui rappelle les classiques des années 90. La sensation de passage à l’âge adulte imprègne la vidéo, car elle met en scène Rodrigo lors d’une fête à la maison portant une tenue qui ressemble tout droit à celle des films. Je ne peux pas à peine attendre (1998) et Registres de l’Empire (1995).