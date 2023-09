Olivia Rodrigo est « obsédée » par ces vitamines pour cheveux et ongles – Hollywood Life

Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

On pourrait dire que Olivia Rodrigo adore faire des choses qui sont « bonnes pour vous », alors quand elle a mentionné sa partie préférée de sa routine matinale, nous avons dû l’essayer. En détaillant son programme de beauté, elle a déclaré: « La première chose que je fais est de prendre ces bonbons Olly… Je suis obsédée par eux. » Le Gummies beauté indéniables Olly sont remplis d’ingrédients essentiels pour vous aider à démarrer votre journée et à améliorer votre routine de beauté en soutenant vos cheveux, votre peau et vos ongles. Ils sont remplis de biotine, de vitamine C et de kératine, qui sont toutes essentielles à votre parcours de bien-être.

Achetez les Olly Undeniable Beauty Gummies pour 11,44 $ sur Amazon aujourd’hui !

Dans un Vogue Vidéo YouTube, Olivia a commencé par s’extasier sur les gummies. « Je suis obsédée par eux », a-t-elle déclaré. « Le point culminant de ma matinée est d’en manger deux parce qu’ils sont tellement délicieux. » La biotine soutient la croissance des cheveux et des ongles car elle aide à métaboliser les graisses et les protéines, tandis que la vitamine C est un nutriment clé qui aidera à donner à votre peau un éclat sain et jeune et la kératine est une protéine qui améliore la santé des cheveux. Même Olivia a déclaré : « En fait, je pense que mes cheveux se sont vraiment améliorés » après avoir pris deux bonbons gélifiés le matin.

Un autre avantage est qu’ils sont actuellement à 43 % de réduction, vous obtiendrez donc une bonne affaire pour améliorer votre parcours beauté. Avec une délicieuse saveur de pamplemousse rouge rubis, aucun arôme artificiel n’est ajouté et ils sont sans gluten. Vous pouvez vous offrir la même collation savoureuse qu’Olivia pour commencer sa matinée !

Non seulement le chanteur de « Vampire » ne jure que sur ces bonbons, mais il existe plus de 13 000 évaluations de clients Amazon qui sont également obsédés. « Mes cheveux sont pleins et tombent moins, mes ongles sont forts et ma peau éclatante – je le recommande vivement », a déclaré un acheteur. Un autre client a déclaré : « Ma peau paraît plus lumineuse et plus saine et mes cheveux sont également plus doux. Je les recommande sans hésiter à toute personne confrontée à des problèmes de peau/cheveux/ongles ! »