OLIVIA Rodrigo est une favorite des fans pour ses meilleurs tubes de l’été.

La chanteuse et actrice pop utilise sa plateforme pour sensibiliser au vaccin Covid-19.

Rodrigo visite la Maison Blanche Crédit : AP

Olivia Rodrigo est-elle en visite à la Maison Blanche ?

Le mercredi 14 juillet, Rodrigo rencontrera le président Joe Biden et le Dr Anthony Fauci, selon un responsable de la Maison Blanche.

Rodrigo se rend à la Maison Blanche dans l’espoir d’augmenter la vaccination contre le Covid-19 auprès de ses fans, dans l’ensemble une population plus jeune.

De plus, elle « enregistrera des vidéos sur l’importance pour les jeunes de se faire vacciner, notamment en répondant aux questions importantes que les jeunes se posent sur la vaccination », a déclaré le responsable, venant à un moment crucial alors que les taux de vaccination ralentissent.

Ces vidéos seront présentées sur les réseaux sociaux de Rodrigo, atteignant plus de 28 millions de ses abonnés, selon le responsable.

La Maison Blanche aura également ces vidéos sur ses pages sociales.

La sensibilisation de Rodrigo est particulièrement importante car la variante Delta continue d’être une menace pour les individus plus jeunes et non vaccinés.

Le mardi 13 juillet, Biden a publié un compte Instagram de lui-même plus jeune disant: « Je sais que ce jeune aurait été vacciné, mais nous devons également protéger les autres jeunes. Qui est prêt à aider? »

Rodrigo a commenté : « Je suis dedans ! A demain à la Maison Blanche ! »

Elle a sorti son premier album en mai 2021 intitulé Sour Crédit : Instagram

Qui est Olivia Rodrigo ?

Rodrigo est né le 20 février 2003 à Temecula, en Californie.

Elle est actrice, chanteuse et compositrice avec des rôles dans High School Musical: The Series et Bizzardvark de Disney Channel.

En 2020, elle a signé avec Interscope et Geffen Records pour sortir son premier single Drivers License en janvier 2021, qui s’est classé numéro un dans de nombreux pays, dont les États-Unis.

Elle a sorti son premier album en mai 2021 intitulé Sour juste avant de sortir deux singles à succès, Déjà Vu et Good 4 U, qui était numéro un aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Rodrigo est panéliste et conférencière pour le Geena Davis Institute on Gender in Media, une organisation à but non lucratif qui étudie la représentation des genres dans les médias et défend la représentation égale des femmes.

Rodrigo sortirait avec le producteur de vidéoclips Adam Faze.

Pourquoi Olivia Rodrigo a-t-elle été invitée à la Maison Blanche ?

Selon les données des Centers of Disease Control and Prevention des États-Unis, le pourcentage de personnes vaccinées avant l’âge de 24 ans est loin derrière la moyenne nationale des Américains complètement vaccinés.

Le Dr Fauci a qualifié Rodrigo de « messager de confiance » auquel « les gens peuvent s’identifier, par opposition aux seuls fonctionnaires fédéraux ».

Entre son suivi et son influence sur les réseaux sociaux, l’administration espère que Rodrigo diffusera efficacement la sensibilisation.