Olivia Rodrigo entre dans l’histoire avec une liste d’attente de 745 000 places pour son concert

MANILLE, Philippines — La chanteuse philippino-américaine Olivia Rodrigo est entrée dans l’histoire de la scène philippine avec près de 800 000 personnes attendant d’obtenir des billets pour son concert d’octobre.

Live Nation Philippines a déclaré en exclusivité Philstar.com que 745 000 fans étaient sur la liste d’attente lorsque la vente des billets a commencé.

Le promoteur du concert a déclaré qu’il s’agissait de leur record.

Olivia est également devenue très populaire en ligne parce qu’elle ne permet pas aux revendeurs de revendre ses billets pour le concert philippin « presyong kababayan ».

Certains revendeurs en ligne essayaient de revendre ses billets de concert entre 1 500 et 10 000 PHP chacun.

Ainsi, chaque billet pour le concert est désormais personnalisé et imprimé avec le nom de l’acheteur, et une pièce d’identité valide doit être présentée avec le billet, ce qui rend plus difficile pour les revendeurs de revendre leurs billets en ligne.

Le concert a pour but de récolter des fonds pour l’association caritative d’Olivia, Fund 4 Good, qui vise à « construire un avenir équitable et juste pour toutes les femmes et les filles grâce au soutien direct d’organisations communautaires à but non lucratif qui défendent l’éducation des filles, soutiennent les droits reproductifs et préviennent la violence sexiste ».

