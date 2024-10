Olivia Rodrigo dit qu’elle va bien après être tombée sur scène à Melbourne

Peu de temps après, le chanteur de Good 4 U émerge en riant et dit : « Oh mon Dieu, c’était amusant. Je vais bien.

La chanteuse est actuellement en tournée en Australie dans le cadre de sa tournée mondiale Guts qui a débuté aux États-Unis en février.

Son deuxième album studio du même nom s’intitule favori des critiques de 2023 avec des tubes comme Vampire, Get Him Back et Bad Idea Right ?.

Pendant qu’elle était en Australie, Olivia a rencontré une autre superstar mondiale : Pesto, le pingouin viral qui a éclos à l’aquarium Sea Life de Melbourne en janvier.

Le poussin, surnommé « l’unité absolue », est devenu un favori en ligne grâce à son statut de plus gros nouveau-né que l’attraction ait jamais vu.

Olivia a également accueilli la plus grande foule de sa carrière lorsqu’elle s’est produite devant plus de 50 000 fans à Manille.

C’était la première fois que la chanteuse, d’origine philippine, se produisait aux Philippines et elle a reversé tous les bénéfices du concert à un organisme de bienfaisance fournissant des soins de santé aux femmes et aux filles du pays.

À l’époque, Olivia avait déclaré qu’elle rêvait de ce spectacle et que « c’était le spectacle le plus spécial et le voyage le plus significatif ».

Elle doit se produire quatre dates à Sydney plus tard cette semaine avant de faire une pause dans la tournée mondiale de Guts, qui reprend en Amérique du Sud en mars de l’année prochaine.

Elle va aussi retour à Manchester en juin 2025 se produire à la Co-op Live Arena après que les dates initiales aient été reporté en raison de problèmes avec le nouveau lieu avant son ouverture.

BBC Newsbeat a contacté l’équipe d’Olivia et la Rod Laver Arena pour commentaires.