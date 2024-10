Olivia Rodrigo confirme qu’elle va bien après une chute lors d’un concert à Melbourne

Olivia Rodrigo ne plaisantait pas en se rendant « aux antipodes » avec sa tournée mondiale Guts.

Lors de son concert du 13 octobre à Melbourne, l’interprète de « Vampire » a subitement fait une chute brutale tandis que des milliers de fans en adoration criaient sous le choc. Rodrigo courait partout, saluant les fans dans la foule lorsqu’elle a commencé à sprinter vers un autre côté de la scène sans regarder – et juste comme ça, elle a disparu de la vue, tombant dans un trou dans le sol de la scène.

Par images capturées par des fans Du moment, Rodrigo a su se rattraper et a récupéré comme un champion.

« Oh mon Dieu! C’était amusant », dit-elle en sortant de la plate-forme abaissée. « Je vais bien! »

En sortant complètement, elle a continué à se moquer du trébuchement, en plaisantant : « Parfois, il y a juste un trou dans la scène. D’accord, où en étais-je ? Comment vas-tu ce soir, Melbourne ? »

Olivia Rodrigo sur la tournée mondiale Guts.

Matthew J. Lee/Getty



Rodrigo a continué les blagues sur les réseaux sociaux, où elle s’est jointe à la tendance des « préfigurations subtiles » de TikTok avec un montage qui met en évidence sa chute soudaine sur scène. Et juste au cas où les fans seraient toujours inquiets, elle a également rassuré tout le monde avec un commentaire sous la vidéo, en écrivant : « Je vais bien haha ​​» avec un emoji cœur.

Pendant ce temps, les fans n’ont pas hésité à transformer les paroles de ses chansons en jeux de mots. « C’était une mauvaise idée, n’est-ce pas ? », a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a plaisanté : « Toujours un pas en avant et trois pas en arrière. »

Une plongée accidentelle n’a pas été le seul moment dramatique du dernier concert de Rodrigo. Sur X (anciennement Twitter), un fan a plaisanté que « quelque chose était dans l’air la nuit dernière », partageant une vidéo de deux autres incidents sur scène.

Dans un cas, la chanteuse de « Brutal » a eu un bref dysfonctionnement dans sa garde-robe, avec un bracelet coincé dans ses cheveux au milieu d’une chorégraphie, la laissant continuer à chanter malgré la position inconfortable. Dans l’autre, les cheveux de Rodrigo se coincent dans son microphone, arrachant plusieurs mèches à la fois.

Malgré ces brefs contretemps, la chanteuse a connu un immense succès lors de sa dernière série de concerts. La tournée Rodrigo’s Guts, en soutien à son deuxième album du même nom, a débuté en février 2024 et se poursuivra jusqu’en mars 2025. Jusqu’à présent, les groupes de soutien incluent les Breeders, Remi Wolf et une autre pop star sismique, Chappell Roan.

Quant à ceux qui ne peuvent pas assister à ses concerts, Rodrigo a confirmé que les fans pourront célébrer la tournée Guts dans le confort de leur foyer : plus tôt ce mois-ci, elle a annoncé qu’un concert spécial de Guts ferait ses débuts sur Netflix le 29 octobre.

« Je suis tellement excité de partager le GUTS World Tour avec mes fans », a déclaré Rodrigo dans le communiqué. annonce initiale. « Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas eu la chance de se déchaîner en personne, vous pouvez désormais avoir les meilleures places de la maison ! Et aux fans qui ont applaudi, crié et dansé avec moi, je suis si heureux que nous puissions recommencer ! »