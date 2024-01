Olivia Rodrigo aux Grammy Awards 2024, faisant rage sur “GUTS” et apprenant de Leonard Cohen

Le deuxième chapitre de Olivia Rodrigo L’histoire musicale de a commencé de la même manière que la première : avec une ballade au piano au grand cœur et à la gorge pleine sur une relation qui a mal tourné.

Mais le « vampire » suceur de sang n’était pas un « permis de conduire », la chanson qui a lancé sa carrière. Au lieu de sombrer dans sa perte dans la chanson, Rodrigo se tient au sommet de sa colère, récupérant ainsi son agence. La production reflète ces progrès : c’est un hymne de vengeance triomphal, texturé, théâtral, une introduction explosive à ce qui deviendra son deuxième album complet, « GUTS » de 2023.

Et tout comme le premier, c’est un véritable succès. Cette année, Rodrigo est nominé pour six Grammys. Le single “vampire” est en lice pour le disque et la chanson de l’année, ainsi que pour la meilleure performance solo pop. “TRIPES” pourrait remporter l’album de l’année ou peut-être le meilleur album vocal pop, et enfin, son morceau “ballad of a homeschooled girl” est en lice pour la meilleure chanson rock.

«J’aime tellement les Grammys!» Rodrigo a déclaré à l’Associated Press lors de la cérémonie des Governors Awards de l’Académie du cinéma à Los Angeles au début du mois. «J’ai grandi en les regardant. Ma mère et moi avions l’habitude de faire des prédictions sur qui, selon nous, allait gagner chaque année.

Et donc le simple fait de pouvoir y assister en tant que fan est incroyable. Et le fait que je sois nominé est tout simplement, vous savez, absolument incroyable, tout simplement insondable.

Mais à bien des égards, c’est compréhensible : Rodrigo a remporté le prix du meilleur nouvel artiste, du meilleur album vocal pop et de la meilleure performance solo pop aux Grammy Awards 2022 pour son premier album, « SOUR », et bien sûr, pour son smash de 2021. “le permis de conduire.”

Sur « GUTS », l’un des choix d’Associated Press pour meilleurs albums de 2023, Rodrigo interprète 12 morceaux de ballades à sensations fortes et de power pop-punk inspiré de riot grrrl, la bande originale parfaite pour une personne entrant dans la vingtaine – ou pour ceux d’entre nous qui se souviennent des frustrations de l’époque. C’est une maturation des sombres rêves d’adolescent de “SOUR”. Sur “GUTS”, comme AP la critique de l’album se termineRodrigo reconnaît qu’il existe peu de forces plus puissantes que l’insatisfaction d’une jeune femme créative – à certains égards, plus productives que le chagrin.

«J’adore chanter sur la rage», dit Rodrigo. «Je pense que je suis une personne très heureuse, vous savez, généralement excitée. Et je pense que dans ma musique et mes compositions, je peux en quelque sorte exprimer des parties de moi-même dont il n’est pas si facile de parler dans la vie de tous les jours, et donc la rage s’applique définitivement à cela.

Elle a poursuivi: «J’adore avoir une chanson où je peux en quelque sorte crier et exprimer toutes mes émotions. Je pense que c’est tellement thérapeutique.

Exprimer la colère est certainement précieux pour une sorte de catharsis – et c’est le carburant qui allume les feux lyriques de Rodrigo, comme dans le délicieusement ironique “J’ai la classe et l’intégrité comme ag——— Kennedy, je le jure” de l’ouverture de “GUTS” “tous”. -salope américaine. C’est précisément pour cette raison que Rodrigo a lu pour perfectionner son métier.

En plus d’une référence à Joan Didion dans cette chanson – et du fait de suivre un cours de poésie à l’Université de Californie du Sud – « GUTS » s’inspire d’un intérêt accru pour le développement de l’écriture de chansons.

« Je pense que j’ai lu beaucoup plus cette année, et cela a définitivement influencé le processus d’écriture de « GUTS » », dit-elle.

Quant à l’écriture de chansons ? «J’adore Leonard Cohen», dit-elle à propos de ses influences littéraires et musicales. « Et la poésie de Leonard Cohen. Je pense que c’est juste un mur d’inspiration sans fin.

___

Pour plus de couverture des Grammys 2024, visitez https://apnews.com/hub/grammy-awards