Olivia Rodrigo a répondu au croquis du «permis de conduire» de SNL

Olivia Rodrigo vient de franchir une étape plus importante que l’obtention de son permis de conduire: une mention majeure sur Saturday Night Live.

Le 20 février, Saturday Night Live présenté le High School Musical: The Musical: La série« La chanson à succès de la star » permis de conduire « dans un sketch avec Bridgerton acteur d’évasion Page Regé-Jean. Dans le sketch, un groupe de frères joue au billard lorsque Page se dirige vers le juke-box pour jouer la ballade de rupture dévastatrice de Rodrigo.

Alors que les gars, y compris Kate McKinnon comme un vieil homme italien, parce que bien sûr– au départ rejeter la chanson, ce n’est que quelques instants plus tard qu’ils révèlent qu’ils sont déjà de grands fans, avec Pete Davidson bouche les mots avec émotion au refrain.

En réalité, Beck Bennett souligne même qu’il « a entendu aux nouvelles ou quelque chose » que la piste parle du HSM l’équipage, avec Page déballant ensuite la scission présumée entre Rodrigo et sa co-vedette (et muse du «permis de conduire» non confirmé) Joshua Bassett. Naturellement, tout cela se termine avec les gars liant les bras et ceinturant le pont meurtrier de Rodrigo.

Le croquis se termine avec Page et Davidson se disputant une comparaison entre Rodrigo et Taylor Swift, qui se trouve être l’idole personnelle de l’adolescent.