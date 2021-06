Olivia Rodrigo a copié la pochette de l’album « Live Through This »

La rockeuse Courtney Love veut des fleurs d’Olivia Rodrigo après que la chanteuse du « permis de conduire » a partagé une photo familière sur le thème du bal sur les réseaux sociaux.

Après que l’ancienne star de Disney Channel a publié une photo d’elle en tant que reine du bal, portant un diadème, du mascara strié et tenant un bouquet de fleurs mortes, pour promouvoir son prochain film de concert « Sour Prom » mercredi, Love a souligné la ressemblance avec l’emblématique la pochette de son album Hole de 1994, « Live Through This ».

« Comme je n’ai jamais pu aller au bal, je voulais organiser une petite fête de bal avec mon ppl préféré (vous les gars, évidemment) », a écrit Rodrigo, 18 ans, sur Twitter et Instagram, ajoutant les premières du film de concert mardi sur YouTube.

Sous-titrant les photos avec un emoji au couteau, il y avait des nuances de la reine de l’horreur du bal de promo de Stephen King, « Carrie ».

Mais Love, 56 ans, a déchaîné sa propre ombre sur les réseaux sociaux, republiant la photo de Rodrigo et taguant la star de Disney. « Remarquez la différence ! #jumelage », a écrit Love en légende de son message.

Rodrigo a commenté le post de Love, écrivant: « Je t’aime et ‘Vivre à travers ça’ tellement. »

Olivia Rodrigo brise le moule des stars de Disney. Voici pourquoi c’est révolutionnaire.

Courtney Love condamne Série ‘vile’ Hulu ‘Pam & Tommy’, représentation de Pamela Anderson par Lily James

Le compte Instagram officiel du groupe à la tête de Shirley Manson, Garbage, a soutenu Love, en commentant son message : « Tu l’as fait de ton mieux bébé. Toujours et pour toujours. »

Mais les réponses de Love sur les réseaux sociaux ne savaient pas si elle ombrageait Rodrigo ou la soutenait.

Love a répondu, « peut préférer la version de mon idée qu’elle aime le plus. Vous avez de la chance qu’elle ait traversé le feu pour vous maintenant et qu’elle soit la révolutionnaire qu’elle est. Permettre à votre vie d’être incarnée et frêle actuellement… Gardez votre sexisme âgiste à toi-même ici! »

Dans les commentaires de suivi sur les réseaux sociaux, Love a affirmé que Rodrigo et son label Geffen avaient emprunté de manière flagrante, sans autorisation, la photo d’Ellen von Unwerth du mannequin Leilani Bishop tenant un bouquet floral avec le diadème de la reine du bal, du mascara coulant sur son visage.

« C’était impoli de sa part, et geffen de ne pas demander à moi-même ou à Ellen von unwerth. C’est arrivé toute ma carrière donc idc Mais les manières sont les manières », L’amour a dit.

Love a continué sur les réseaux sociaux : « Voler une idée originale et ne pas demander la permission est impoli. Il n’y a aucun moyen d’être élégant à ce sujet. Je ne suis pas en colère. Cela m’arrive tout le temps. »

« Je suis très aimable ou je ne dis rien. Mais c’était de la mauvaise forme », a ajouté Love. « Ce n’est pas de l’intimidation ou du lancement de bombes. La musique de cette personne n’a rien à voir avec ma vie. Peut-être ne le sera jamais. C’était impoli et j’ai le droit de défendre mon travail. »

Love a également évoqué la ressemblance avec le personnage de Sissy Spacek dans le film d’horreur « Carrie » du réalisateur Brian de Palma de 1976 en disant qu’elle attendait des excuses de Rodrigo.

« Je lui ai demandé des fleurs et un mot, (vous avez) raison. C’est impoli de ne pas lui demander. Je sais qu’Ellen von Unwerth n’est pas amusée », a écrit Love avant d’ajouter, « Et juste pour clarifier ? Le Brian de Palma classique ‘Carrie’ est une autre chose. Ma couverture était mon idée originale. Une chose que vous devez peut-être vivre pour acquérir? Je ne sais pas. «

Cependant, dans l’histoire de la couverture de l’album « Live Through This » d’AnotherMag en 2019, von Unwerth elle-même a clairement indiqué l’inspiration originale de « Carrie » pour le deuxième album studio de Hole.

« Courtney Love m’a appelé », a déclaré von Unwerth. « Nous avons été au téléphone pendant une heure. Je n’ai pas dit grand-chose mais j’ai écouté, et Courtney a eu l’idée de rejouer la scène du film Carrie (1976), que j’ai adoré aussi. »

Néanmoins, Love a indiqué à Rodrigo le chemin floral par lequel faire amende honorable par écrit.

« Olivia, de rien », a répondu Love au commentaire Instagram de Rodrigo. « Mon fleuriste préféré est à Notting Hill, Londres ! Envoyez-moi un message ! J’ai hâte de lire votre note ! »

Suite:Le premier album d’Olivia Rodrigo, « Sour », est une sauvagerie pop enveloppée d’innocence et nous sommes obsédés