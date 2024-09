Olivia Rodrigo a baissé le prix de ses billets pour son spectacle aux Philippines, et les fans sont ravis

Olivia Rodrigo part pour la première fois en tournée aux Philippines et ses fans à Manille ne pourraient pas être plus satisfaits du prix des billets.

La chanteuse de 21 ans, lauréate d’un Grammy Award et dont le père est philippin, fera escale à Manille en octobre dans le cadre de la tournée mondiale de son dernier album « GUTS », qui la mènera ensuite en Asie. Tous les billets pour le concert de Manille coûtent 1 500 pesos philippins, soit environ 27 dollars, toutes taxes et frais compris.

L’équipe de Rodrigo a déclaré à NBC News qu’ils maintenu les prix plus bas que d’habitude, ce qui a permis à plus de gens d’y assister. En comparaison, les billets pour un spectacle à Singapour la même semaine monter jusqu’à 308 dollars de Singapour, soit 239 dollars.

« Je suis tellement excité de visiter les Philippines pour la première fois », a déclaré Rodrigo dans un Publication Facebook plus tôt ce mois-ci, en annonçant que tous les bénéfices du spectacle seraient reversés à l’association à but non lucratif de la chanteuse, Fund 4 Good, qui œuvre pour soutenir les droits des femmes dans le monde entier.

La ruche de Rodrigo, appelée « Livies », était ravie d’apprendre l’arrêt de la tournée et le prix des billets.

« 1 500 pesos pour voir Olivia Rodrigo ? C’est vrai ? Si oui ? Je viendrai, c’est sûr ! », a commenté une personne sur sa publication Facebook.

« Quel plaisir et merci Olivia de le rendre si abordable pour les Philippins ! » a déclaré un autre.

Lorsqu’elle était enfant actrice sur Disney Channel, Rodrigo a fait une vidéo Elle parle de son héritage philippin. Elle y parle de son arrière-grand-père, qui est arrivé aux États-Unis sur un bateau alors qu’il était adolescent.

« En fait, nous préparons des plats philippins », a-t-elle déclaré. « Mon arrière-grand-père avait un jardin et il était également un très bon cuisinier. Il préparait des Lumpias, une sorte de rouleaux d’œufs philippins, vraiment délicieux… Je suis fan des Lumpias. »

Les « Livies » aux Philippines sont particulièrement enthousiasmés par la performance de Rodrigo, compte tenu de leur héritage commun. Certains sont appel son billet à bas prix coûte un « presyong kababayan », ou prix pour un compatriote philippin.

« Les gens là-bas sont tellement accueillants, hospitaliers et géniaux », a déclaré Rodrigo dans un entretien avec Rolling Stone l’année dernière. « Les Philippins roulent pour d’autres Philippins. »