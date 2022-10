Olivia Pratt-Korbel flics CHARGE homme, 34 ans, avec le meurtre d’une fillette de neuf ans abattue à la maison déclenchant une chasse à l’homme de six semaines

Les COPS ont accusé un homme de 34 ans du meurtre d’Olivia Pratt-Korbel, neuf ans, à Liverpool après une chasse à l’homme de six semaines.

La jeune a été abattue lorsqu’un homme armé a poursuivi le cambrioleur condamné Joseph Nee chez elle le 22 août.

Olivia a été tuée chez elle à Knotty Ash, Liverpool

Elle a été abattue de sang-froid par un tireur masqué

Le crime horrible s’est déroulé le 22 août

Une balle a traversé le poignet de la mère d’Olivia avant de frapper la jeune fille dans son corps, la blessant mortellement.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital mais déclarée morte plus tard dans la nuit.

Jeudi, la police du Merseyside a arrêté un homme de 34 ans soupçonné de son meurtre.

Et ce soir, ils ont révélé que Thomas Cashman avait été accusé de son meurtre lors d’un point de presse depuis leur siège social de Rose Hill, rue Cazneau.

Il a également été accusé de tentative de meurtre sur Cheryl Korbel et Joseph Nee et de possession d’armes à feu.

Paul Russell, 40 ans, a également été accusé d’avoir aidé un délinquant.

Les flics ont arrêté dix personnes au total en lien avec le meurtre d’Olivia.

Les neuf précédents ont tous été libérés sous caution et n’ont pas été inculpés.

Les deux hommes comparaîtront devant le tribunal de première instance de Liverpool lundi.

Les flics implorent toujours toute personne susceptible d’avoir des informations ou une vidéosurveillance de l’incident de se manifester.

Le surintendant en chef Mark Kameen, a déclaré: “Notre travail se poursuit sérieusement.

“Au début de l’enquête, nous avons été fermes dans notre engagement à retrouver toutes les personnes impliquées dans cette affaire, y compris les personnes qui ont tenté de protéger des individus, et ceux qui ont fourni l’arme ou qui cachent les armes utilisées dans cet incident.

“Nous avons reçu une réponse et un soutien écrasants de la part du public depuis le meurtre tragique d’Olivia et je demanderais votre soutien continu afin que nous puissions tenir la promesse que nous avons faite à la famille d’Olivia et à la communauté locale de veiller à ce que les personnes impliquées soient traduites en justice.

« Toute personne ayant des informations est priée de contacter DM @MerPolCC ou de contacter @CrimestoppersUK au 0800 555 111.

“Si vous avez des images de vidéosurveillance/dashcam/smart doorbell qui pourraient aider nos enquêtes, elles peuvent être téléchargées sur le portail public dédié au meurtre d’Olivia, qui sera transmis directement à l’équipe d’enquête. Les images peuvent être soumises ici Portail public (mipp. police.uk).

“Enfin, nos pensées vont aujourd’hui à la maman et au papa d’Olivia, Cheryl et John Francis, et à leurs familles, qui au cours des dernières semaines ont fait preuve d’une force, d’un courage et d’une dignité incroyables.”

Des centaines de personnes ont déposé des fleurs à la mémoire d’Olivia

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

The Sun est votre destination de choix pour les meilleures nouvelles sur les célébrités, les nouvelles sur le football, des histoires vraies, des photos à couper le souffle et des vidéos incontournables.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à @Le soleil.