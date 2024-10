Olivia Nuzzi obtient une ordonnance de non-contact contre l’ex Ryan Lizza après le rendez-vous avec RFK Jr.

Olivia Nuzzi a obtenu une ordonnance de non-contact contre son ex-fiancé, Ryan Lizza.

Selon un dossier déposé en août obtenu par CNN Mardi, Nuzzi, 31 ans, a accusé Lizza – une éminente journaliste politique de Politico – de menacer de divulguer ses informations personnelleset même pirater l’un de ses appareils électroniques, pour la faire chanter.

Plus précisément, Nuzzi a affirmé que Lizza, 50 ans, « avait explicitement menacé de rendre publiques des informations personnelles sur [her] détruire [her] sa vie, sa carrière et sa réputation – une menace qu’il a depuis mise à exécution.

Olivia Nuzzi a obtenu une ordonnance de non-contact contre son ex-fiancé, Ryan Lizza. Olivia Nuzzi / Facebook

Dans des documents judiciaires déposés en août et obtenus par CNN, Nuzzi a accusé Lizza d’avoir menacé de ruiner sa carrière et sa réputation. Olivia Nuzzi / Facebook

Elle a également accusé Lizza d’avoir utilisé un « canal tiers ou anonyme » pour informer son employeur qu’elle avait été relation amoureuse avec Robert F. Kennedy Jr.

Nuzzi a également affirmé dans sa plainte que Lizza avait commencé à la harceler stratégiquement en juillet pour la forcer à rester en relation avec lui.

En plus d’avoir piraté son appareil électronique personnel, elle a accusé son ex-fiancé d’avoir partagé des informations « falsifiées » la concernant avec les médias et de se faire passer pour « un agent de campagne anonyme » pour diffuser des informations politiques afin de nuire davantage à sa réputation.

En outre, Nuzzi a allégué que Lizza l’avait menacée de violence « pour qu’elle assume sa part de responsabilité financière » pour un contrat de livre commun qu’ils partageaient.

Nuzzi a affirmé que Lizza avait informé son employeur de sa liaison avec Robert F. Kennedy Jr. Olivia Nuzzi / Facebook

Lizza, quant à elle, a nié avoir lancé une campagne de diffamation contre son ex. Olivia Nuzzi / Facebook

Lizza a nié les allégations dans une déclaration au Post mardi.

« Je suis attristé que mon ex-fiancée ait recours à une série de fausses accusations contre moi pour détourner l’attention de ses propres échecs personnels et professionnels », a-t-il déclaré.

« Je nie catégoriquement ces allégations et je me défendrai contre elles avec vigueur et succès. »

Au milieu des allégations de chantage et de harcèlement de Nuzzi, Lizza prendra un congé de Politico. Instagram/@olivianuzzix

La prochaine audience dans cette affaire est fixée au 15 octobre. Getty Images pour CBS News

Suite aux allégations de harcèlement et de chantage de Nuzzi, The Post a confirmé que Lizza prendra un congé de Politico.

« Politico et Ryan Lizza ont convenu d’un commun accord qu’il était dans l’intérêt de tous qu’il se retire et prenne un congé pendant qu’une enquête est menée », a déclaré le média dans un communiqué.

Une audience du tribunal a été fixée au 15 octobre.

Nuzzi, qui s’est fiancée à Lizza en septembre 2022, a bénéficié d’une escorte policière pour récupérer ses affaires dans l’appartement partagé par l’ancien couple.

L’ancien couple s’est fiancé en septembre 2022. Getty Images pour Vox Media

En septembre, Nuzzi a été mise en congé de son rôle de correspondante du New York Magazine à Washington après avoir admis avoir « une relation personnelle avec un ancien sujet en rapport avec la campagne 2024 ». Olivia Nuzzi / Facebook

Page Six a contacté Nuzzi et Lizza pour commentaires.

Le mois dernier, Nuzzi était mis en congé de son rôle de correspondante à Washington du New York Magazine après avoir admis qu’elle « s’était engagée dans une relation personnelle avec un ancien sujet pertinent pour la campagne 2024 alors qu’elle faisait un reportage sur la campagne ».

Des sources avaient précédemment déclaré au Post que Nuzzi et RFK Jr. avaient été « sexting » en début d’année.

Bien que Nuzzi n’ait jamais mentionné publiquement le nom de RFK Jr., des initiés ont déclaré au Post que les deux avaient échangé des sextos plus tôt cette année. REUTERS

L’ancien candidat à la présidentielle a nié avoir jamais eu de relation avec Nuzzi. REUTERS

Un porte-parole de l’ancien candidat à la présidentielle, marié à Cheryl Hines, a nié que RFK Jr. ait jamais été impliqué avec Nuzzi et a affirmé qu’ils ne s’étaient rencontrés qu’« une fois dans sa vie » lorsque le journaliste l’a profilé l’automne dernier.

Cependant, cet homme politique indépendant de 70 ans serait envisage une action en justice contre Nuzzi après qu’elle l’aurait « bombardé de photos et de vidéos de plus en plus pornographiques », selon un ami commun.

Nuzzi n’a jamais nommé RFK Jr. dans son aveu public ni dans son dossier judiciaire.