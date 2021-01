Vox Conversations aborde la dernière semaine et les quatre dernières années de l’Amérique de Donald Trump.

La correspondante du magazine New York à Washington, Olivia Nuzzi, couvre la Maison Blanche de Donald Trump depuis 2016. Dans l’épisode inaugural de Conversations Vox, Nuzzi s’entretient avec l’hôte invité Sam Sanders, animateur de NPR Ça a été une minute, sur son expérience de reportage sur une administration sans précédent.

«Les gens qui sont devenus des partisans enragés de Trump», dit Nuzzi. «Ce n’est pas comme s’ils avaient simplement acquis leur capacité à croire ce qu’il leur faisait croire ou qu’il les encourageait à croire ou qu’il avait promu le 16 juin 2015. Ils avaient cette capacité avant cela.

Peut-être croyaient-ils au birtherisme. Peut-être que cela est antérieur à cela. Peut-être que cela est antérieur au Tea Party, la réponse raciste à l’élection d’Obama. Peut-être que cela remonte à Newt Gingrich, peut-être que cela remonte à Barry Goldwater. Mais il n’a pas créé ces gens qui sont descendus sur le Capitole. Vous savez, il les a activés. Et je ne pense pas qu’ils s’enfuiront et resteront endormis pendant un moment, mais j’en doute. Je ne pense pas qu’ils disparaissent.

Olivia et Sam parlent également de ce que c’est que de couvrir une administration qui a fait de l’approvisionnement anonyme encore plus la norme, du programme politique peu clair de l’administration Trump et de ce que nous allons faire. Écoutez toute la conversation ici:

Dans la tradition des entretiens conversationnels et intimes d’Ezra Klein, Conversations Vox vous apporte de nouvelles discussions hebdomadaires entre les esprits les plus brillants et les penseurs les plus profonds; des conversations qui amèneront les auditeurs à remettre en question les anciennes hypothèses et à réfléchir au monde et à notre rôle dans celui-ci sous un jour nouveau. C’est aussi votre lieu de prédilection pour cinq ans de conversations d’Ezra avec des invités de Barack Obama à Isabel Wilkerson.

Si vous avez des idées sur le spectacle ou des suggestions pour les futurs invités ou hôtes invités, envoyez-nous un courriel à voxconversations@vox.com.