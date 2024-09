Olivia Nuzzi du New York Mag en congé après une relation amoureuse avec RFK Jr

Olivia Nuzzi, correspondante vedette du New York Magazine à Washington, a pris congé après avoir révélé qu’elle avait récemment eu une relation amoureuse avec Robert F. Kennedy Jr., a annoncé le magazine jeudi.

Selon Oliver Darcy, qui a révélé l’histoire jeudi soir, le magazine n’a appris l’existence de cette relation que récemment, et notamment avant que Nuzzi ne la révèle.

« Récemment, notre correspondante à Washington, Olivia Nuzzi, a reconnu aux rédacteurs en chef du magazine qu’elle avait eu une relation personnelle avec un ancien sujet lié à la campagne de 2024 alors qu’elle faisait un reportage sur la campagne, une violation des normes du magazine concernant les conflits d’intérêts et les divulgations », a déclaré un porte-parole du magazine à Darcy dans un communiqué.

« Si le magazine avait été au courant de cette relation, elle n’aurait pas continué à couvrir la campagne présidentielle. Un examen interne de son travail publié n’a révélé aucune inexactitude ni preuve de partialité. Elle est actuellement en congé du magazine, et le magazine mène un examen plus approfondi par un tiers. Nous regrettons cette violation de nos lecteurs », poursuit le communiqué.

Dans une déclaration jeudi soir, Nuzzi, 31 ans, a nié que la relation ait jamais été « physique », la décrivant comme « une communication » qui « est devenue personnelle ».

« Plus tôt cette année, la nature de certaines communications entre moi et un ancien sujet de reportage est devenue personnelle. Pendant cette période, je n’ai pas directement parlé de ce sujet ni utilisé cette personne comme source. La relation n’a jamais été physique, mais aurait dû être divulguée pour éviter l’apparence d’un conflit. Je regrette profondément de ne pas l’avoir fait immédiatement et je m’excuse auprès de ceux que j’ai déçus, en particulier mes collègues de New York », a-t-elle déclaré.

On ne sait pas combien de temps a duré la relation, mais Darcy a rapporté jeudi qu’une « personne proche de Nuzzi » insiste sur le fait qu’elle n’a commencé qu’après la publication de son Profil de Kennedy en novembre 2023Darcy a également rapporté que Kennedy, âgé de 70 ans, s’était « vanté » de cette relation en privé.

Kennedy est marié à Cheryl Hines, l’actrice de « Curb Your Enthusiasm », depuis 2014, son troisième mariage. Nuzzi et Ryan Lizza, correspondant de Politico Chief à Washington ont annoncé qu’ils étaient fiancés en septembre 2023.

Les représentants de Kennedy n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de TheWrap. Hines n’a pas pu être contacté pour commenter.

