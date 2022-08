Olivia Newton-John s’est souvenue une fois de la promesse de dire la prière du Seigneur “puissante” tous les soirs: “Et c’est ce que j’ai fait”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Olivia Newton-John a parlé de sa prière préférée un an avant sa mort.

La star de “Grease” est décédée lundi à 73 ans. Son mari, John Easterling, a partagé que Newton-John était décédé dans son ranch du sud de la Californie.

“Olivia a été un symbole de triomphes et d’espoir pendant plus de 30 ans, partageant son parcours avec le cancer du sein”, a-t-il écrit. “Nous demandons à tout le monde de respecter l’intimité de la famille pendant cette période très difficile.”

En 2021, Newton-John s’est exprimée dans le podcast “Une vie de grandeur avec Sarah Grynberg” et a décrit comment elle a commencé à réciter la prière du Seigneur tous les jours après être tombée enceinte de son enfant unique, Chloe Lattanzi.

“J’étais sur le point de la perdre à un moment donné”, se souvient Newton-John. “J’ai demandé à Dieu de bien vouloir sauver Chloé et, s’il le faisait, je dirais la prière du Seigneur tous les soirs pour le reste de ma vie.”

Selon la star, elle a tenu sa promesse. Lattanzi est né en 1986.

“Et donc j’ai,” dit-elle. “Je pense que c’est une belle prière. C’est une prière puissante. Je crois en la prière, je pense que la prière est très puissante.”

Selon Newton-John, elle a appris la prière du Seigneur dans son enfance. La chanteuse / actrice a déclaré que sa famille allait à l’église tandis que son père était à la tête d’un collège presbytérien, Ormond College de l’Université de Melbourne en Australie.

Repose en paix à Olivia Newton John ! Elle visitait fréquemment notre Noviciat des Capucins à Santa Ynez pour les messes. Dieu lui accorde le repos éternel ! – Fray Chente OFMCap (@BrVinMary) 9 août 2022

“Je crois que toutes les croyances ont une validité et une signification pour beaucoup de gens”, a-t-elle déclaré. “Mais je trouve que la prière est très puissante.”

Après la mort de Newton-John, il a été révélé qu’elle assistait fréquemment à la messe dans un séminaire à Santa Ynez, en Californie.

En mars 2020, Newton-John s’est rendu sur Instagram et a partagé un poème écrit par un franciscain capucin en Irlande en réponse à la pandémie de coronavirus.

“Ce poème m’a été envoyé par un ami et il disait beaucoup de choses auxquelles je pensais – parce que je crois aussi que de bonnes choses sortent de cette période difficile – qui passeront aussi”, a-t-elle légendé son message. “Le père Richard Hendricks le dit si bien ici.”

En 2019, Newton-John a parlé à Fox News Digital de la façon dont elle a persévéré pendant les moments difficiles de sa carrière.

“Si les choses étaient toujours les mêmes, vous n’auriez pas la volonté de vous améliorer, de grandir, de faire de nouvelles choses”, avait-elle déclaré à l’époque. “Bien sûr, j’ai eu ma part de déception et de flops – mais tout cela en fait partie. Vous continuez simplement. C’est vraiment la raison d’être du succès. Vous continuez malgré les revers et les flops. Et j’ai apprécié la balade.

“Tout était super. À ce stade? Je ne sais pas si je veux [tour] plus. C’est vraiment la première fois que je m’assois vraiment. Et j’ai dû m’asseoir – mon corps m’a forcé à m’asseoir. Mais ça va. Parce que ça m’a permis de regarder ma vie et de voir où je voulais aller. Et je ne peux tout simplement pas continuer sur ce tapis roulant pour toujours comme je l’étais.”

De 1973 à 1983, Newton-John était parmi les artistes les plus populaires au monde. Elle a eu 14 singles parmi les 10 meilleurs aux États-Unis, a remporté quatre Grammys et a joué avec John Travolta dans “Grease” et avec Gene Kelly dans “Xanadu”. Le duo rapide Travolta-Newton-John, “You’re the One That I Want”, a été l’un des plus grands succès de l’époque et s’est vendu à plus de 15 millions d’exemplaires. Au cours de sa vie, les ventes de Newton-John ont dépassé les 100 millions de disques.

Elle laisse dans le deuil son mari, sa fille, sa sœur Sarah Newton-John, son frère Toby Newton-John et plusieurs nièces et neveux.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.